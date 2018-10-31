Глава Башкирии предложил начальнику ГИБДД застрелиться

15 самых редких иномарок в СССР На иномарках в СССР ездили не только дипломаты и зарубежные бизнесмены, но и некоторые советские граждане. Правда, таких было очень немного. Зато среди частных импортных машин встречались поистине редкие и даже уникальные. 7 вопросов про моторное масло: все, что вы хотели знать Меняется ли срок годности моторного масла после переливания из канистры в двигатель? Можно ли выбрать масло с прицелом на определенные приоритеты — например, снижение расхода топлива или увеличение ресурса двигателя? При каких условиях допускается более редкая, чем предписано, замена масла? «За рулем» знает ответы на эти и другие каверзные «масляные» вопросы, которые задают наши читатели. Моем фары... изнутри Прекрасный совет бывалого водителя, опубликованный в журнале «За рулем», особенно актуален с наступлением осенне-зимнего сезона. Берем на вооружение!