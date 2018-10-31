Глава Башкирии предложил начальнику ГИБДД застрелиться

Не успел Радик Хабиров занять пост временно исполняющего обязанности главы Башкирии, как немедленно оказался на первых страницах новостных ресурсов. На оперативном совещании он резко отозвался о работе местной ГИБДД после представленного главой ведомства Динаром Гильмутдиновым отчета о росте смертности на дорогах республики. Теперь руководству ГИБДД предстоит предстать перед местным парламентом, где они должны дать объяснения.
«Парламент должен стать Голгофой для нерадивых людей. Я считаю, что если какого-то руководителя начали рассматривать на заседании парламента, то он, если офицер, должен застрелиться где-нибудь за углом или уволиться потихонечку», — заявил Хабиров.
За первые девять месяцев на дорогах Башкирии погибло 398 человек, что на 8% больше, чем годом ранее. Хабиров отчитал руководство ГИБДД и напомнил о том, что президент России поставил задачу снизить смертность на дорогах, а плохие показатели в республике будут заставлять его «краснеть перед президентом».
- Согласно майскому указу Владимира Путина, к 2030 году смертность на российских дорогах должна достигнуть нулевой отметки.
- Ранее губернатор Курской области отказался от машины с мигалкой и охраны.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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