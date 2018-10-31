Завод Continental в России: первая круглая дата!

Шинное предприятие, расположенное в Калуге, отметило свое первое пятилетие. Здесь выпускают покрышки как для легковых, так и для грузовых автомобилей.



В строительство завода Continental в Калуге было вложено 240 миллионов евро. Сейчас на предприятии трудится более тысячи специалистов, которые выпускают свыше 300 различных моделей шин. Вся продукция соответствует самым строгим стандартам качества, это подтвердили более 40 аудитов, прошедших со дня основания предприятия в России. Во время проверок специалисты отмечали не только качество продукции, но и профессиональную подготовку коллектива.

И еще одна приятная новость — в 2017 году именно российское предприятие стало лучшим по качеству выпускаемой продукции среди всех заводов концерна и до сих пор удерживает лидирующие позиции.

Фото: Continental

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