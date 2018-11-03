Монстры от автопроизводителей: самые крутые экспонаты выставки SEMA

В Лас-Вегасе состоялась очередная выставка тюнинга — SEMA Show, в которой принимают участие не только тюнинг-ателье и частные мастера, но и крупные мировые автопроизводители, экспонатам которых посвящена наша фотогалерея.
- Для тюнинга отлично годятся автомобили ВАЗ, что постоянно доказывают их владельцы, в том числе за рубежом. Полюбоваться результатом можно в нашей фотогалерее.
- В Советском Союзе тоже был автотюнинг. Порой беспощадный. Вспомнить, как это было, можно в нашей фотогалерее.
Фото: Audi, Chevrolet, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Lexus, Nissan, Toyota
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