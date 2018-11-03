Монстры от автопроизводителей: самые крутые экспонаты выставки SEMA В Лас-Вегасе начала работу главная мировая выставка тюнинга SEMA, которую не обходят вниманием и автопроизводители. В Госдуме предложили наградить врача скорой, сломавшего шлагбаум Эта история всколыхнула общественность и еще раз напомнила о проблеме. Спешащие на помощь автомобили спецслужб часто не могут попасть на место из-за частокола шлагбаумов, которыми изобилуют наши дворы. В Австрии электрокарам разрешат ездить на 30 км/ч быстрее, чем автомобилям с ДВС В этой европейской стране решили таким образом продвигать электромобили: определены дороги, по которым уже с 2019 года обычные машины смогут ездить со скоростью не более 100 км/ч, а скоростной лимит для электрокаров составит 130 км/ч.