Названы имена водителей, которые чаще попадают в ДТП

Страховщики проанализировали более 180 тысяч страховых случаев и выяснили, люди с какими именами чаще всего становятся виновниками аварий.

Исследование провели аналитики Института риска «АльфаСтрахование», базой послужил массив из страховых случаев по ОСАГО за последние несколько лет. Среди мужчин чаще всего виновниками аварий становились водители с именами: Александр (8,77% от всех мужчин-виновников), Сергей (7,65%), Алексей (4,78%), Владимир (4,44%) и Андрей (4,32%). Также довольно часто виновником мог стать Дмитрий (4,16%), Евгений (3,16%), Николай (2,79%), Михаил (2,22%) и Юрий (2,03%).

Среди женских имен в лидерах Елена (7,68%), Ольга (6,26%), Татьяна (5,95%), Наталья (5,81%) и Ирина (5,61%). Также в десятку вошли женщины-водители с именами Юлия (4,56%), Светлана (4,43%), Екатерина (4,2%), Анна (4,06%) и Анастасия (3,1%).

По словам представителей института, в первую пятерку «аварийных» имен вошли водители в возрасте от 25 до 40 лет. Больше всего аварий произошло по вине водителей в возрасте от 29 лет до 31 года, 26–28 лет, 32–34 лет.

Доля страховых случаев в разрезе имен виновников ДТП*:

Мужчины

Количество виновников

Женщины

Количество виновников

1.

Александр

8,77%

Елена

7,68%

2.

Сергей

7,65%

Ольга

6,26%

3.

Алексей

4,78%

Татьяна

5,95%

4.

Владимир

4,44%

Наталья

5,81%

5.

Андрей

4,32%

Ирина

5,61%

6.

Дмитрий

4,16%

Юлия

4,56%

7.

Евгений

3,16%

Светлана

4,43%

8.

Николай

2,79%

Екатерина

4,20%

9.

Михаил

2,22%

Анна

4,06%

10.

Юрий

2,03%

Анастасия

3,10%

* По данным компании «АльфаСтрахование»

Фото: depositphotos.com

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