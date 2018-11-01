Названы имена водителей, которые чаще попадают в ДТП

Исследование провели аналитики Института риска «АльфаСтрахование», базой послужил массив из страховых случаев по ОСАГО за последние несколько лет. Среди мужчин чаще всего виновниками аварий становились водители с именами: Александр (8,77% от всех мужчин-виновников), Сергей (7,65%), Алексей (4,78%), Владимир (4,44%) и Андрей (4,32%). Также довольно часто виновником мог стать Дмитрий (4,16%), Евгений (3,16%), Николай (2,79%), Михаил (2,22%) и Юрий (2,03%).
Среди женских имен в лидерах Елена (7,68%), Ольга (6,26%), Татьяна (5,95%), Наталья (5,81%) и Ирина (5,61%). Также в десятку вошли женщины-водители с именами Юлия (4,56%), Светлана (4,43%), Екатерина (4,2%), Анна (4,06%) и Анастасия (3,1%).
По словам представителей института, в первую пятерку «аварийных» имен вошли водители в возрасте от 25 до 40 лет. Больше всего аварий произошло по вине водителей в возрасте от 29 лет до 31 года, 26–28 лет, 32–34 лет.
Доля страховых случаев в разрезе имен виновников ДТП*:
|
№
|
Мужчины
|
Количество виновников
|
Женщины
|
Количество виновников
|
1.
|
Александр
|
8,77%
|
Елена
|
7,68%
|
2.
|
Сергей
|
7,65%
|
Ольга
|
6,26%
|
3.
|
Алексей
|
4,78%
|
Татьяна
|
5,95%
|
4.
|
Владимир
|
4,44%
|
Наталья
|
5,81%
|
5.
|
Андрей
|
4,32%
|
Ирина
|
5,61%
|
6.
|
Дмитрий
|
4,16%
|
Юлия
|
4,56%
|
7.
|
Евгений
|
3,16%
|
Светлана
|
4,43%
|
8.
|
Николай
|
2,79%
|
Екатерина
|
4,20%
|
9.
|
Михаил
|
2,22%
|
Анна
|
4,06%
|
10.
|
Юрий
|
2,03%
|
Анастасия
|
3,10%
* По данным компании «АльфаСтрахование»
- Ранее страховщики рассказали, где может подешеветь ОСАГО после расширения тарифного коридора.
- В скором времени полис ОСАГО можно будет не возить с собой.
Фото: depositphotos.com
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