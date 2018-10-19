Страховщики рассказали, где подешевеет ОСАГО

В стране готовится масштабная реформа ОСАГО, в которой задействованы многие ведомства и структуры. Когда же планируемые изменения вступят в силу и что ждет автовладельцев?

Стало известно, что до конца года Банк России направит в Минюст указание о расширении тарифного коридора в ОСАГО, а вступить в силу документ должен в 2019 году. Об этом в кулуарах форума Finopolis рассказал зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин, его слова передает ТАСС.

Но сначала все параметры реформы нужно, как он выразился, «дообсудить» с коллегами из Минфина, Госдумы, Совета Федерации и собственно страховщиками.

Потому что нужно видеть всю реформу в комплексе, а не только поправки, предложенные ЦБ и другими ведомствами, в том числе Минфином, которые предполагаются на втором этапе реформы. С этим не все просто, какие-то из них регулятор (Банк России) поддерживает, по некоторым возражает. Поэтому нужно согласовать все позиции. Очевидно, что в связи с этим принятие новых тарифов все время откладывается, сначала решение этого вопроса отодвинули с лета на осень, теперь — на начало следующего года.

Что касается самих страховщиков, которых подозревают в том, что при введении нового тарифного коридора они по максимуму задерут цены, те утверждают, что в «добросовестных» регионах (с низкой убыточностью) цены даже могут быть снижены, и назвали эти регионы. Это: Псковская, Рязанская, Орловская, Брянская, Новгородская, Калининградская, Сахалинская, Костромская, Удмуртская, Чувашская, Курская, Кировская, Томская, Саратовская и Калужская области, Забайкальский край, Ненецкий автономный округ, Республики Карелия, Мордовия, а также Саха (Якутия). Кроме того в РСА заявляют, что после проведения либерализации ОСАГО тарифы будут снижены примерно для 83% водителей. Но пока это лишь предположения, сейчас страховщики проводят анализ своих портфелей и об окончательном решении объявят позже.

А мы напомним суть предполагаемых изменений в ОСАГО, которые пройдут в два этапа. На первом этапе должен быть расширен на 20% тарифный коридор: диапазон составит 2746–4942 рублей вместо нынешних 3432–4118 рублей. Будет уточнена классификация водителей по стажу и возрасту — вместо нынешних пяти категорий водителей их будет 50. Эти поправки предложены Банком России.

На втором этапе предполагается из расчета стоимости ОСАГО исключить коэффициент мощности и территориальной коэффициент, а при расчете стоимости полиса учитывать количество нарушений водителем правил дорожного движения. Эти поправки предложены Минфином. Также на втором этапе предлагается расширить полномочия ЦБ, который сможет контролировать, чтобы страховщики не зарабатывали сверхприбыль на завышении тарифа. Среди новых идей ЦБ, которые могут воплотиться на втором этапе реформы — возможное введение полисов ОСАГО со сроком действия в один день, хотя у ряда экспертов эта норма и вызывает опасения.

Многие не верят заверениям страховщиков, что для добросовестных граждан тарифы останутся прежними или даже снизятся. Депутат Вячеслав Лысаков даже попросил президента приостановить реформу, чтобы детально разобраться со всеми поправками.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС