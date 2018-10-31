В России нашли сотни дорог, которые разрушаются фурами

А точнее — более 360 дорог и путепроводов в регионах, которые подвергаются опасности со стороны большегрузов, выявил Общероссийский народный фронт с помощью неравнодушных граждан.

Если на данный момент известно о 362 участках дорог, которые, по мнению активных граждан, разрушили большегрузы, то, возможно, их станет еще больше, ведь на ресурсе Народного фронта «Карта убитых дорог» появится отдельная кнопка для заявок по перегруженным мостам и дорогам. То есть жаловаться станет проще.Только в этом месяце произошло два резонансных случая аварий, связанных с перегруженными фурами. Так, в Михайловском районе Приморья рухнул мост во время проезда по нему грузового автомобиля . В результате был зажат ехавший сзади легковой автомобиль, в котором погибли женщина и ребенок. А чуть раньше в Приамурье рухнул путепровод под тяжестью проезжавшего по нему перегруженного самосвала.

Подобные трагедии в последнее время участились, и тому виною, полагают в ОНФ, неотлаженная система весогабаритного контроля на дорогах. Есть случаи, когда при норме в 40 тонн по участку пытается проехать фура весом в 120 тонн.

Перегруженные дороги отмечены в Смоленской (26), Московской (21) и Ростовской (13) областях. По 12 добавленных на карту участков находятся в Алтайском крае и Республике Башкортостан, по 10 — в Краснодарском крае, Ленинградской и Орловской областях. Есть проблемы в Республике Крым, Амурской, Ивановской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Тверской и Тульской областях, а также Хабаровском крае.

Топ-10 перегруженных дорог составили:

ул. Абрикосовая в Ейске (1919 голосов)

ул. Александра Невского (298 голосов)

ул. Натальи Ковшовой (289) в Уфе

ул. Комсомольская в Кирове (179)

участок дороги Ольша-Велиж в районе д. Бабны в Смоленской области (178)

развязка на пересечении дорог М-4 и А-260 в Ростовской области (177)

дорога Белый Яр — Краснополье в Республике Хакасия (175)

ул. 1-я Промышленная в Сыктывкаре (166)

Большой Александровский проезд в Саратове (138)

дорога в пос. Нижнесакмарский в Оренбургской области (135).



Граждане отмечают, что чаще всего водители фур пытаются сэкономить, объезжая платные дороги и пренебрегая дорожными знаками и сезонными ограничениями. Любой пользователь, который видит постоянные нарушения грузовой техникой на том или ином участке дороги, может отметить его на карте, эту информацию вскоре проверят соответствующие ведомства.

В этом смысле показателен пример Белогорска, в котором по свежеотремонтированной дороге прошла военная техника на гусеничном ходу, и покрытие оказалось безнадежно испорченным. Местные власти с трудом находят средства для ремонта дорог, а военные уже не в первый раз их разрушают.

В этом году выросло количество жалоб на плохие дороги, особенно часто фигурируют шесть российских регионов.



Фото: ТАСС/Интерпресс/Евгений Асташенков