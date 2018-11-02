В автомобилях будущего никого не укачает

Инженеры Jaguar Land Rover пообещали, что скоро в автомобилях не будет укачивать благодаря новой системе.

Bertone Jaguar B99 Concept

Модели Jaguar и Land Rover в перспективе получат систему, способную определять состояние не только водителя, но и пассажиров, и если их начнет укачивать, компьютер перенастроит режим езды автомобиля.

В компании разработали алгоритм, с помощью которого определяется состояние самочувствия каждого пассажира. Испытания, при которых совокупный пробег участников эксперимента составил почти 2500 км, определили, как те или иные маневры влияют на состояние пассажиров. При этом учитывалось, чем занят человек: смотрит ли он вперед или в боковое окно, разговаривает ли с соседом или копается в телефоне. В ходе экспериментов выяснилось, что при помощи смены настроек автомобиля эффект укачивания может снижаться почти на 60%. На состояние людей влияет даже температура кресел. Например, включение системы вентиляции неплохо борется с тошнотой от укачивания. Одновременно инженеры получили данные для создания основы базового стиля вождения беспилотников.

При помощи биометрических датчиков компьютер определяет показатель самочувствия каждого пассажира и его восприимчивость к укачиванию. Одновременно идет анализ того, как едет автомобиль и на каких настройках. Все это позволяет определить, что скоро человеку станет плохо, а дальше начинается комплекс мер по предотвращению укачивания.

До конца осени завершится первый этап исследований, но полученные результаты будут применяться уже на ближайших новинках компании.

Фото: Jaguar