Яндекс посчитал средний платеж по штрафам ГИБДД

В январе-сентябре доля платежей с мобильных устройств увеличилась до 39%.

Средний платеж по штрафам ГИБДД за девять месяцев этого года в России уменьшился на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 477 рублей, отмечают аналитики сервиса Яндекс.Деньги. Учитывались платежи через поиск Яндекса, на сайте и в приложении Яндекс.Денег для Android, а также через приложения Яндекс.Штрафы и Яндекс.Навигатор.

Среднее количество платежей за нарушения ПДД на пользователя незначительно уменьшилось — с 3 до 2,8. Чаще стали погашать платежи через мобильные устройства — доля в январе-сентябре этого года составила 39%, годом ранее — 23%. В тройке городов, где проживают самые активные плательщики со смартфонов и планшетов: Нижний Новгород — 81% автовладельцев погашают штрафы через мобильные устройства, Новосибирск — 69%, и Краснодар — 60% (годом ранее — 23%).

Доля платежей менее 500 рублей составила за отчетный период 70,5%, от 500 до 1000 рублей — 22,4%, от 1000 до 5000 — 6,8% и более 5000 — 0,3%. 75% автовладельцев погашают штрафы со скидкой 50%, укладываясь в 20-дневный срок.

В столице средний платеж стал меньше на 7%, до 500 рублей. В Санкт-Петербурге он почти не изменился и составляет 458 рублей. Самый большой средний платеж оказался в Дальневосточном регионе — 533 рубля, а самый низкий — в Южном ФО — 439 рублей.

Охотнее всего штрафы погашают в июле и августе, как и в 2017 году, реже — в январе и феврале.