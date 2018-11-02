На МКАДе столкнулись три грузовика. Погиб человек

Водитель КамАЗа умер до приезда медиков
Сегодня утром в районе 8 часов, на 43-м километре МКАДа, рядом с поселком Мосрентген произошло массовое ДТП. Там, рядом с развязкой с Ленинским проспектом столкнулись три грузовых автомобиля.
В результате столкновения один из водителей, управлявший автомобилем КАМАЗ, получил настолько серьезные травмы, что скончался на месте. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Москвы сообщает «Москва 24».
Движение на внешней стороне МКАДа затруднено от Можайского шоссе до Ленинского проспекта, за развязкой с которым и произошла авария.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют причины аварии и опрашивают свидетелей.
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Фото: delfi de la Rua on Unsplash
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