Кабриолет 8-й серии BMW: роскошь, открытая всем ветрам

В шаге от лишения. Как я должен был остаться без прав, но отбился! Герой этой истории попал в типичную ситуацию: его машину зацепили в пробке. Видимых повреждений не было, поэтому водители поговорили и разъехались. Но Александр не знал, что сразу после этого виновник аварии помчался оформляться в ГИБДД. Рассказываем, что было дальше и как не лишиться прав, если вас обвиняют в оставлении места ДТП, виновником которого вы даже не являетесь. 11 главных забот автомобилиста в ноябре Ноябрь отличается от остальных месяцев тем, что ряд работ с машиной откладывать уже нельзя. Supercars Challenge: гонка по Москве с элементами покера В конце октября в Москве состоялся одиннадцатый Supercars Challenge — ралли на ориентирование с элементами покера. Главной изюминкой заезда остается то, что к старту допускаются исключительно суперкары. В этом году экипаж «За рулем» принял участие в соревновании.