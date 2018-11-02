Кабриолет 8-й серии BMW: роскошь, открытая всем ветрам

BMW рассекретила новый кабриолет и назвала на него российские цены.

Возрожденная 8-я серия BMW заменила «шестерку», так что немудрено, что следом за купе на рынок выходит кабриолет. Появится он и в России, правда, с безальтернативным двигателем. Продажи машины стартуют в марте следующего года.

Все подробности о новинке — в нашей фотогалерее.

Кабриолет 8-й серии BMW: роскошь, открытая всем ветрам

Фото: BMW

Кабриолет 8-й серии BMW: роскошь, открытая всем ветрам
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