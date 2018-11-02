Кабриолет 8-й серии BMW: роскошь, открытая всем ветрам

Возрожденная 8-я серия BMW заменила «шестерку», так что немудрено, что следом за купе на рынок выходит кабриолет. Появится он и в России, правда, с безальтернативным двигателем. Продажи машины стартуют в марте следующего года.
Все подробности о новинке — в нашей фотогалерее.
- В середине октября BMW рассекретила флагманский кроссовер X7 и назвала на него российские цены.
- Другая BMW, кабриолет 4-й серии, возглавляет топ-10 самых популярных автомобилей с открытым верхом в России.
Фото: BMW
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