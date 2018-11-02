Названы регионы, где чаще покупают дорогие машины с пробегом. Топ-10

В течение первых трех кварталов этого года в России было перепродано 363 800 автомобилей премиальных марок с пробегом. Это на 0,8% больше, чем за тот же период 2017 года. Популярны эти машины далеко не во всех регионах.
Больше шансов продать подержанный премиальный автомобиль в Москве. Здесь за три квартала 2018 года это получилось у 54 629 человек. Вторую строчку рейтинга регионов по продажам автомобилей премиум-сегмента с пробегом занимает Подмосковье. Здесь в течение трех кварталов новых хозяев нашли 35 718 машин. В итоге рынок Москвы и ее области составляет ровно четверть всего вторичного рынка подержанных премиальных автомобилей. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург, где было реализовано 27 738 автомобилей.
Премиальные авто по умеренным ценам любят и в Краснодарском крае, где продажи таких машин за три квартала этого года составили 20 773 штуки. На пятом месте находится Ростовская область с результатом 9821 автомобиль. Хорошо продажи машин премиального сегмента идут и в Свердловской области. Там избавиться от них смогли 9296 человек. Почти столько же автомобилей было продано и в Калининградской области — 9210 штук. Менее падки на роскошь с пробегом в Новосибирской области. Там на покупку ненового премиального авто решились 8185 человек. На девятом месте оказался Ставропольский край с результатом 7600 перепроданных машин, а на десятом — Республика Татарстан, где было реализовано 7060 автомобилей.
Регионы с наибольшим количеством перепродаж премиальных автомобилей с пробегом
|
Место
|
Регион
|
Продано за 3 квартала 2018 года, шт.
|
1
|
Москва
|
54 629
|
2
|
Московская область
|
35 718
|
3
|
Санкт-Петербург
|
27 738
|
4
|
Краснодарский край
|
20 773
|
5
|
Ростовская область
|
9821
|
6
|
Свердловская область
|
9296
|
7
|
Калининградская область
|
9210
|
8
|
Новосибирская область
|
8185
|
9
|
Ставропольский край
|
7600
|
10
|
Республика Татарстан
|
7060
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Фото: Serge-Kutuzov Unsplash
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