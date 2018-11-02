Названы регионы, где чаще покупают дорогие машины с пробегом. Топ-10

Продажи премиальных машин с пробегом растут, но они пользуются спросом не во всех регионах.

Стоимость премиальных автомобилей за три года может снижаться более чем на 50%

В течение первых трех кварталов этого года в России было перепродано 363 800 автомобилей премиальных марок с пробегом. Это на 0,8% больше, чем за тот же период 2017 года. Популярны эти машины далеко не во всех регионах.

Больше шансов продать подержанный премиальный автомобиль в Москве. Здесь за три квартала 2018 года это получилось у 54 629 человек. Вторую строчку рейтинга регионов по продажам автомобилей премиум-сегмента с пробегом занимает Подмосковье. Здесь в течение трех кварталов новых хозяев нашли 35 718 машин. В итоге рынок Москвы и ее области составляет ровно четверть всего вторичного рынка подержанных премиальных автомобилей. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург, где было реализовано 27 738 автомобилей.

Премиальные авто по умеренным ценам любят и в Краснодарском крае, где продажи таких машин за три квартала этого года составили 20 773 штуки. На пятом месте находится Ростовская область с результатом 9821 автомобиль. Хорошо продажи машин премиального сегмента идут и в Свердловской области. Там избавиться от них смогли 9296 человек. Почти столько же автомобилей было продано и в Калининградской области — 9210 штук. Менее падки на роскошь с пробегом в Новосибирской области. Там на покупку ненового премиального авто решились 8185 человек. На девятом месте оказался Ставропольский край с результатом 7600 перепроданных машин, а на десятом — Республика Татарстан, где было реализовано 7060 автомобилей.

Регионы с наибольшим количеством перепродаж премиальных автомобилей с пробегом

Место Регион Продано за 3 квартала 2018 года, шт. 1 Москва 54 629 2 Московская область 35 718 3 Санкт-Петербург 27 738 4 Краснодарский край 20 773 5 Ростовская область 9821 6 Свердловская область 9296 7 Калининградская область 9210 8 Новосибирская область 8185 9 Ставропольский край 7600 10 Республика Татарстан 7060

Не каждый купленный на вторичном рынке автомобиль можно поставить на учет в ГИБДД. Все дело в неисправностях, на которые вы можете закрыть глаза при покупке. Читайте, с какими недостатками вам никогда не получить номерные знаки.

На какие пробеги рассчитаны автомобили и стоит ли покупать машину, на одометре которой красуется шестизначное число?

Фото: Serge-Kutuzov Unsplash