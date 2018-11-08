Депутаты предлагают ввести большие штрафы для эвакуаторщиков

По закону транспортное средство не может являться предметом залога без согласия его владельца
По новым правилам транспортное средство должно быть возвращено владельцу без оплаты штрафа и услуг эвакуатора. Единственным условием возврата является устранение причин задержания автомобиля, что прописано в ст. 24.5 КоАП РФ. На оплату штрафа и услуг эвакуатора отводится до 60 дней со дня устранения причин задержания и возврата автомобиля.
«Мы предлагаем ввести ответственность за то, что они в нарушение действующего законодательства не возвращают транспортные средства со штрафстоянок незамедлительно в случае устранения причины задержания, что они обязаны делать», — заявил депутат и один из авторов законопроекта Ярослав Нилов, говоря о работниках штрафстоянок.
Согласно документу, предлагаемому на рассмотрение Госдумой, штраф за необоснованный невозврат транспортного средства составит до 50 000 рублей для должностных лиц, пишет АГН «Москва», и до 200 000 для лиц юридических.
- Причина задержания и эвакуации автомобиля может быть надуманной, как в случае с казанским инспектором ДПС.
- Что делать, если ваш автомобиль эвакуировали?
Фото: АГН «Москва»
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