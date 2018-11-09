Ребенок регулярно крадет автомобиль родителей и гоняется с полицией

Мальчишка в возрасте 11 лет взял в привычку угонять у родителей автомобиль, если они его «обижают».

Что делать, если родители за плохие оценки или по каким-то другим причинам отняли у тебя игровую приставку PlayStation? Нет, не исправляться, а угнать у них в отместку автомобиль и гонять по улицам города на скорости более 100 км/ч. Именно так поступает герой видеоролика, выбравший угоны средством борьбы с «произволом» папы и мамы. Это уже третий раз, когда он попадает в поле зрения полицейских.

Разъяренный изъятием приставки 11-летний мальчик взял внедорожник Dodge Durango своих родителей и устроил на нем гонки ярости по вечернему городу, пролетая перекрестки на скорости более 100 км/ч и выезжая на полосы встречного движения.

Мальчишка в столь раннем возрасте уже имеет богатый опыт в подобных заездах, несущих опасность окружающим. Так, в 2017 году он угонял автомобиль дважды, и оба раза полицейским приходилось гоняться за ним, чтобы остановить. Мелкий нарушитель даже стал героем передачи «Дорожный патруль», когда летал по дорогам штата Огайо на скорости 160 км/ч. Остановить его смогли лишь с помощью лент с шипами, пробившими колеса автомобиля.

В этот раз молодой лихач угнал автомобиль поздно вечером, но из-за неадекватного поведения на него обратили внимание полицейские. Во время погони малолетний любитель компьютерных игр разгонялся до скорости 112 км/ч, но в конце концов врезался в припаркованный грузовик. Его доставили в больницу с легкими травмами.

В настоящее время против юного преступника готовится обвинение в уголовном преступлении, которое будет направлено в суд по делам несовершеннолетних.

Еще более забавные погони происходят в России. Например, пока полицейские преследовали двух чиновников-взяточников, те на ходу выкидывали из машины полученные незаконным способом деньги.

Другой российский чиновник, бывший мэр, так расстроился из-за увольнения, что не удержался и сел за руль в пьяном виде, после чего устроил гонки с полицейскими.

Фото, видео: YouTube