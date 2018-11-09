Новый Audi TT может стать четырехдверным

Двухдверные Audi TT перестают пользоваться спросом, и компания готова пойти на кардинальные меры.

Audi TT Sportback Concept

Слухи о четырехдверном купе Audi TT Sportback ходят с тех пор, как одноименный концепт был показан на Парижском автосалоне в 2014 году. Работы над новой моделью были прекращены из-за нехватки денег, вызванной дизельгейтом (скандалом, разгоревшимся вокруг чистоты выхлопа дизельных моторов Volkswagen). Теперь, когда финансовое положение корпорации стабилизировалось, чертежи четырехдверного купе, кажется, достали из ящика стола.

Audi TT Sportback Concept

Изначально планировалось, что купе ТТ будет выпускаться в трех вариантах: двухдверное купе, купе-кабриолет и четырехдверное купе. Но, судя по дошедшим до нас слухам, новое поколение купе будет исключительно четырехдверным.

Audi TT Sportback Concept

Дело в том, что продажи TT резко сократились в последние годы. Если десять лет назад в Европе продавалось почти 40 000 купе TT в год, то в прошлом году их было реализовано чуть более 16 000 штук. Классические купе вытесняются с рынка более практичными, но не менее стильными четырехдверными купе.

Audi TT Sportback Concept

В качестве основы для Audi TT нового поколения будет использоваться обновленная платформа MQB, а габариты TT Sportback должны быть такими же, как у концепта на фотографиях. В качестве двигателя, скорее всего, выберут гибридную силовую установку. За что нельзя ручаться, так это за облик автомобиля. Его дизайн должен быть унифицирован с фамильной внешностью, которой обладают другие представители модельного ряда Audi.

Фото: Audi