Кто продает автомобилей больше всего? Названы лидеры

Аналитики подсчитали продажи ведущих мировых автопроизводителей. Лидеры рейтинга остались неизменными, но прогноз до конца года для авторынка стал негативным.

За первые девять месяцев практически все лидеры рейтинга показали рост продаж. Но в сентябре продажи большинства компаний просели: в Европе вступили в силу новые правила сертификации автомобилей WLTP (Worldwide harmonized light vehicles test procedure). Цикл WLTP пришел на смену устаревшему NEDC и более приближен к реальным условиям эксплуатации автомобилей. Автопроизводители попросту не успели довести ряд своих моделей до новых требований и были вынуждены временно прекратить их продажи.

Кроме того, существенное влияние на продажи оказал рынок Китая. В Поднебесной впервые за 30 лет наблюдается снижение спроса на автомобили, что аналитики агентства focus2move, которые и составили топ-10 по продажам, уже назвали кризисом.

Крупнейшим продавцом автомобилей остается концерн Volkswagen (VW, Audi, Skoda, Seat, Bugatti, Lamborghini и Porsche), который за первые три квартала только упрочил свое лидерство. Общие продажи превысили 8,2 млн автомобилей, что на 8,2% больше, чем годом ранее. У концерна серьезно выросли продажи в Алжире, Южной Корее и Бразилии, но упали в Мексике и Индии.

На втором месте идет альянс Renault-Nissan (Renault, Nissan, Mitsubishi, Dacia, Lada, Infiniti, Samsung, CMC и ZNA), продажи которого за первые девять месяцев выросли на 3,3%, до 7,84 млн автомобилей. У альянса хорошо идут дела в Китае, России, Бразилии, но вот на рынках США, Мексики и Великобритании он потерял.

Замыкает тройку Toyota (Toyota, Daihatsu, Lexus, Scion), продажи которой остались практически на уровне прошлого года (+0,9%) — 7,83 млн автомобилей.

Из-за кризиса в Китае и снижения продаж в Европе в январе-сентябре этого года продажи всех автопроизводителей выросли всего на 1,3%, до 70,3 миллиона. Аналитики агентства прогнозируют снижение продаж в четвертом квартале. Из-за этого прогноз о том, что в 2018 году в мире будет продано более 100 млн легковых и легких коммерческих автомобилей, оказался под угрозой.

Топ-10 автопроизводителей по продажам новых автомобилей*:

Место Производитель Продажи за 9 месяцев 2018 г. К 2017 году, % Продажи в сентябре 2018 г. К сентябрю 2017 г. 1. VW Group 8 255 611 +4,7 811 649 —20,8 2. Renault-Nissan 7 736 580 +3,2 824 148 —9,6 3. Toyota 7 513 230 +0,6 845 876 —4,2 4. General Motors 6 336 967 —0,8 721 542 —10,7 5. Hyundai-Kia 5 483 684 +3,8 614 083 —8,4 6. Ford 4 334 019 —7,8 461 744 —19 7. Honda 3 845 261 —1,8 454 218 —5,5 8. FCA 3 698 061 —0,3 392 218 —6,6 9. PSA 3 207 383 +0,7 326 880 —12,1 10. Suzuki 2 426 933 +7,2 273 528 —2,7

* По данным агентства focus2move

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