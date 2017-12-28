Кто продает автомобилей больше всего? Названы лидеры

За первые девять месяцев практически все лидеры рейтинга показали рост продаж. Но в сентябре продажи большинства компаний просели: в Европе вступили в силу новые правила сертификации автомобилей WLTP (Worldwide harmonized light vehicles test procedure). Цикл WLTP пришел на смену устаревшему NEDC и более приближен к реальным условиям эксплуатации автомобилей. Автопроизводители попросту не успели довести ряд своих моделей до новых требований и были вынуждены временно прекратить их продажи.
Кроме того, существенное влияние на продажи оказал рынок Китая. В Поднебесной впервые за 30 лет наблюдается снижение спроса на автомобили, что аналитики агентства focus2move, которые и составили топ-10 по продажам, уже назвали кризисом.
Крупнейшим продавцом автомобилей остается концерн Volkswagen (VW, Audi, Skoda, Seat, Bugatti, Lamborghini и Porsche), который за первые три квартала только упрочил свое лидерство. Общие продажи превысили 8,2 млн автомобилей, что на 8,2% больше, чем годом ранее. У концерна серьезно выросли продажи в Алжире, Южной Корее и Бразилии, но упали в Мексике и Индии.
На втором месте идет альянс Renault-Nissan (Renault, Nissan, Mitsubishi, Dacia, Lada, Infiniti, Samsung, CMC и ZNA), продажи которого за первые девять месяцев выросли на 3,3%, до 7,84 млн автомобилей. У альянса хорошо идут дела в Китае, России, Бразилии, но вот на рынках США, Мексики и Великобритании он потерял.
Замыкает тройку Toyota (Toyota, Daihatsu, Lexus, Scion), продажи которой остались практически на уровне прошлого года (+0,9%) — 7,83 млн автомобилей.
Из-за кризиса в Китае и снижения продаж в Европе в январе-сентябре этого года продажи всех автопроизводителей выросли всего на 1,3%, до 70,3 миллиона. Аналитики агентства прогнозируют снижение продаж в четвертом квартале. Из-за этого прогноз о том, что в 2018 году в мире будет продано более 100 млн легковых и легких коммерческих автомобилей, оказался под угрозой.
Топ-10 автопроизводителей по продажам новых автомобилей*:
|
Место
|
Производитель
|
Продажи за 9 месяцев 2018 г.
|
К 2017 году, %
|
Продажи в сентябре 2018 г.
|
К сентябрю 2017 г.
|
1.
|
VW Group
|
8 255 611
|
+4,7
|
811 649
|
—20,8
|
2.
|
Renault-Nissan
|
7 736 580
|
+3,2
|
824 148
|
—9,6
|
3.
|
Toyota
|
7 513 230
|
+0,6
|
845 876
|
—4,2
|
4.
|
General Motors
|
6 336 967
|
—0,8
|
721 542
|
—10,7
|
5.
|
Hyundai-Kia
|
5 483 684
|
+3,8
|
614 083
|
—8,4
|
6.
|
Ford
|
4 334 019
|
—7,8
|
461 744
|
—19
|
7.
|
Honda
|
3 845 261
|
—1,8
|
454 218
|
—5,5
|
8.
|
FCA
|
3 698 061
|
—0,3
|
392 218
|
—6,6
|
9.
|
PSA
|
3 207 383
|
+0,7
|
326 880
|
—12,1
|
10.
|
Suzuki
|
2 426 933
|
+7,2
|
273 528
|
—2,7
* По данным агентства focus2move
- В России за первые 9 месяцев продажи новых автомобилей выросли на 14,1%, до 1 457 857 единиц.
- Названы модели автомобилей, которые в России покупают повторно.
Фото: depositphotos.com
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