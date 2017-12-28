Ford третий раз за осень поднимает цены в России

В ноябре месяце Ford переписал ценники на четыре модели, среди которых три популярных легковушки и минивэн Tourneo Custom.

Ford Fiesta

Подорожание коснулось четырех популярных моделей Ford. Хэтчбек и седан Fiesta, кроссовер EcoSport, внедорожник Explorer и минивэн Tourneo Custom теперь дороже на сумму от 4000 до 80 000 рублей.

Подорожание седанов и хэтчбеков Ford Fiesta составило 9000 рублей, пишет агентство «Автостат». Стоимость седана составляет от 858 000 до 1 043 000 рублей, а хэтчбек можно купить, заплатив минимум 848 000 и максимум 1 033 000 рублей. Это уже третье подорожание данной модели за осень. Месяц назад и в начале осени Fiesta дорожала также на 9000 рублей.

Ford EcoSport

Кроссовер Ford EcoSport тоже дорожает третий раз за осень. Если месяц назад его прайс-лист изменился на 12 000 — 20 000 рублей, то теперь ценник вырос на 4000 — 12 000 рублей. Обновленный кроссовер сейчас стоит от 999 000 до 1 447 000 рублей, а предыдущего поколения — от 994 000 до 1 300 000 рублей.

Ford Explorer

Повысились цены и на Ford Explorer, причем сразу на 20 000 — 80 000 рублей. Больше всего подорожали автомобили в базовой комплектации, которые на сегодняшний день обойдутся от 2 719 000 рублей. Топовая комплектация стала дороже всего на 20 000 рублей, что при цене 3 317 000 рублей практически незаметно. Напомним, что предыдущее изменение прайс-листа этой модели было в сентябре, а прибавка стоимости составила 40 000 рублей.

Ford Tourneo Custom

Как и в сентябре, минивэны Ford Tourneo Custom стали дороже на 22 000 рублей во всех комплектациях и теперь купить автомобиль можно, заплатив от 2 411 000 до 2 561 000 рублей.

Несмотря на подорожания, продажи Ford в России увеличились на 7%. Всего же за 10 месяцев текущего года автомобили этой марки разошлись тиражом 42 610 экземпляров.

Месяц назад подорожание коснулось пяти моделей Ford.

Стоимость автомобилей этой марки повышалась и в сентябре. Тогда ценники выросли на сумму от 9000 до 40 000 рублей.

Фото: Ford