Porsche 911 сгорел дотла посреди дороги

Водитель Porsche 911 спасся из огня, но все равно получил ранения, потребовавшие госпитализации.

Porsche 911 Carrera сгорел дотла в Германии

Пожар автомобиля — это всегда плохо, но когда возгорание происходит в результате аварии, это плохо вдвойне, так как покинуть искореженный горящий автомобиль сложно. Водитель этого Porsche 911 Carrera выбрался, но был госпитализирован с травмами и ожогами.

Авария произошла на федеральной трассе 9 в Германии, недалеко от города Диттерсдорф, примерно в 80 километрах к югу от Лейпцига. Неизвестно, какое скоростное ограничение установлено на этой дороге, но похоже, что Carrera ехала слишком быстро. Как сообщила пожарная служба Schleiz на своей страничке в Facebook, Porsche сильно ударился об ограждение, разломав 50 метров его конструкции, после чего автомобиль закрутило и протащило еще 300 метров по автобану.

Удар об отбойник был настолько сильным, что бензобак машины не выдержал и разорвался. Во время вращения топливо разбрызгивалось по дороге, пока на него не попали искры. Автомобиль загорелся так жарко, что это повредило дорожное покрытие.

Неизвестно, что стало причиной аварии. Все улики сгорели дотла. Одна из версий — пробой покрышки колеса.

Фото: пожарная служба Schleiz