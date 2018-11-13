В рубашке родился! Спорткар Ауди разорвало пополам, но водитель сам вышел из машины

Это произошло в Италии во время столкновения спортивного автомобиля с фургоном.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в Италии, недалеко от границы с Австрией. Владелец Audi потерял контроль над спортивным автомобилем и на большой скорости врезался в фургон Volkswagen. От силы удара спорткар разломило пополам, но обоим водителям, можно сказать, в тот день крупно повезло. Оба они без чье-либо помощи выбрались из своих машин. И хотя их на всякий случай доставили в больницу, чтобы проверить состояние здоровья, оказалось, что серьезных травм они не получили.

Чего не скажешь об автомобиле Audi! После аварии дорога была заблокирована на два часа, потому что дорожная служба собирала остатки автомобиля Audi, разлетевшиеся вокруг места происшествия.

Двум девушкам из Бангкока также крупно повезло, когда на их автомобиль рухнула массивная стальная труба. Повезло, потому что труба упала таким образом, что водитель и пассажирка почти не пострадали.

Этот случай произошел в Симферополе: только чудом удалось спастись мальчику, ожидавшему автобус на остановке.



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