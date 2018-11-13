Россияне продолжают набирать автокредиты вопреки кризису

За девять месяцев этого года сумма выданных банками автокредитов выросла на 23,4%, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В январе-сентябре 2018 года россиянам выдали автокредитов на 427,8 млрд рублей, что на 23,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В третьем квартале 2018 года (июль — сентябрь) рост чуть затормозился, но тем не менее банки выдали автокредитов на 14,3% больше, чем в прошлом году, на сумму 160,7 млрд рублей.

Среди 40 регионов — лидеров по объемам выдачи автокредитов самые большие суммы зафиксированы в Москве (49,1 млрд руб.; +21,6%), Санкт-Петербурге (32,7 млрд руб.; +19,9%), Московской области (31,6 млрд руб.; +21,5%), а также в Республиках Татарстан (19,1 млрд руб.; +12,1%) и Башкортостан (17,2 млрд руб.; +27,3%).

Наименьшие суммы за 9 месяцев этого года отмечены в Ярославской (2,9 млрд руб.), Кировской (2,9 млрд руб.), Вологодской (2,9 млрд руб.), Липецкой (3,0 млрд руб.) и Пензенской (3,2 млрд руб.) областях.

По динамике роста стоит отметить Омскую область, где сумма выданных банками денежных средств увеличилась сразу на 61,4%, за ней следуют Свердловская (+44,8%), Кемеровская (+43,1%), Новосибирская (+41,7%) и Архангельская (+38,2%) области. Несущественно суммы автокредитов выросли в Белгородской (+8%) и Кировской (+9%) областях, а также в Республике Татарстан (+12,1%), Рязанской области (+13,7%) и Удмуртской Республике (+13,7%). Отрицательных значений не зафиксировано ни в одном регионе.

В НБКИ сообщают, что на увеличение сумм автокредитов повлияло не то, что в банки за займами стали обращаться чаще, а то, что автомобили подорожали. Кроме того, кредитные учреждения стали охотнее работать с гражданами, имеющими хорошую кредитную историю. Для многих россиян автокредит единственная возможность приобрести автомобиль, и сейчас доля кредитных машин в общем объеме по рынку составляет более половины.

В октябре на российском рынке продали 160 425 легковых автомобилей (+8,2%), приводит данные Комитет автопроизводителей ассоциации европейского бизнеса.

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Суммы выданных автокредитов в регионах РФ в январе-сентябре 2018 г. в сравнении с аналогичным периодом 2017 г.

По регионам январь-сентябрь 2017, руб. январь-сентябрь 2018, руб. Изменение, % 1 Москва 40 341 555 588 49 069 698 004 21,6 2 Санкт-Петербург 27 285 530 528 32 708 623 830 19,9 3 Московская область 26 024 759 553 31 614 426 119 21,5 4 Республика Татарстан 17 018 070 992 19 085 551 387 12,1 5 Республика Башкортостан 13 515 057 098 17 201 460 965 27,3 6 Краснодарский край 12 995 221 212 16 536 519 277 27,3 7 Свердловская область 10 287 539 899 14 895 093 205 44,8 8 Челябинская область 10 433 058 752 13 120 237 724 25,8 9 Самарская область 10 098 376 202 11 684 744 987 15,7 10 Ростовская область 9 539 029 385 11 088 453 921 16,2 11 Нижегородская область 9 500 046 335 11 005 004 217 15,8 12 Пермский край 8 548 732 547 10 452 443 046 22,3 13 Ленинградская область 7 071 607 804 8 635 856 701 22,1 14 Ханты-Мансийский АО — Югра 6 213 847 809 8 466 791 633 36,3 15 Ставропольский край 5 738 113 044 7 250 775 878 26,4 16 Воронежская область 5 112 027 774 6 536 152 474 27,9 17 Кемеровская область 4 343 662 403 6 215 988 062 43,1 18 Волгоградская область 4 917 285 624 6 016 431 031 22,4 19 Саратовская область 4 611 385 278 5 759 116 348 24,9 20 Оренбургская область 4 504 005 134 5 739 552 166 27,4 21 Удмуртская Республика 5 005 147 989 5 693 237 097 13,7 22 Красноярский край 4 020 592 008 5 122 203 011 27,4 23 Новосибирская область 3 573 768 424 5 063 268 170 41,7 24 Тульская область 3 887 707 122 5 018 566 453 29,1 25 Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) 3 522 115 682 4 732 237 690 34,4 26 Омская область 2 575 046 730 4 156 416 710 61,4 27 Иркутская область 3 134 778 255 3 831 047 079 22,2 28 Тверская область 3 205 157 483 3 813 048 654 19,0 29 Архангельская область 2 713 477 716 3 750 823 460 38,2 30 Ульяновская область 2 853 356 728 3 642 128 040 27,6 31 Владимирская область 2 825 180 217 3 537 550 097 25,2 32 Белгородская область 3 272 046 091 3 534 049 512 8,0 33 Калужская область 2 648 217 443 3 331 910 561 25,8 34 Рязанская область 2 888 093 516 3 284 548 500 13,7 35 Чувашская Республика 2 752 937 524 3 256 656 337 18,3 36 Пензенская область 2 671 677 239 3 206 953 141 20,0 37 Липецкая область 2 539 845 906 3 048 734 645 20,0 38 Вологодская область 2 275 592 571 2 880 377 410 26,6 39 Кировская область 2 641 828 821 2 878 287 099 9,0 40 Ярославская область 2 476 773 694 2 869 387 292 15,9

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