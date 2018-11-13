Россияне продолжают набирать автокредиты вопреки кризису

За девять месяцев этого года сумма выданных банками автокредитов выросла на 23,4%, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В январе-сентябре 2018 года россиянам выдали автокредитов на 427,8 млрд рублей, что на 23,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В третьем квартале 2018 года (июль — сентябрь) рост чуть затормозился, но тем не менее банки выдали автокредитов на 14,3% больше, чем в прошлом году, на сумму 160,7 млрд рублей.

Среди 40 регионов — лидеров по объемам выдачи автокредитов самые большие суммы зафиксированы в Москве (49,1 млрд руб.; +21,6%), Санкт-Петербурге (32,7 млрд руб.; +19,9%), Московской области (31,6 млрд руб.; +21,5%), а также в Республиках Татарстан (19,1 млрд руб.; +12,1%) и Башкортостан (17,2 млрд руб.; +27,3%).

Наименьшие суммы за 9 месяцев этого года отмечены в Ярославской (2,9 млрд руб.), Кировской (2,9 млрд руб.), Вологодской (2,9 млрд руб.), Липецкой (3,0 млрд руб.) и Пензенской (3,2 млрд руб.) областях.

По динамике роста стоит отметить Омскую область, где сумма выданных банками денежных средств увеличилась сразу на 61,4%, за ней следуют Свердловская (+44,8%), Кемеровская (+43,1%), Новосибирская (+41,7%) и Архангельская (+38,2%) области. Несущественно суммы автокредитов выросли в Белгородской (+8%) и Кировской (+9%) областях, а также в Республике Татарстан (+12,1%), Рязанской области (+13,7%) и Удмуртской Республике (+13,7%). Отрицательных значений не зафиксировано ни в одном регионе.

В НБКИ сообщают, что на увеличение сумм автокредитов повлияло не то, что в банки за займами стали обращаться чаще, а то, что автомобили подорожали. Кроме того, кредитные учреждения стали охотнее работать с гражданами, имеющими хорошую кредитную историю. Для многих россиян автокредит единственная возможность приобрести автомобиль, и сейчас доля кредитных машин в общем объеме по рынку составляет более половины.


Суммы выданных автокредитов в регионах РФ в январе-сентябре 2018 г. в сравнении с аналогичным периодом 2017 г.

По регионам

январь-сентябрь 2017, руб.

январь-сентябрь 2018, руб.

Изменение, %

1

Москва

40 341 555 588

49 069 698 004

21,6

2

Санкт-Петербург

27 285 530 528

32 708 623 830

19,9

3

Московская область

26 024 759 553

31 614 426 119

21,5

4

Республика Татарстан

17 018 070 992

19 085 551 387

12,1

5

Республика Башкортостан

13 515 057 098

17 201 460 965

27,3

6

Краснодарский край

12 995 221 212

16 536 519 277

27,3

7

Свердловская область

10 287 539 899

14 895 093 205

44,8

8

Челябинская область

10 433 058 752

13 120 237 724

25,8

9

Самарская область

10 098 376 202

11 684 744 987

15,7

10

Ростовская область

9 539 029 385

11 088 453 921

16,2

11

Нижегородская область

9 500 046 335

11 005 004 217

15,8

12

Пермский край

8 548 732 547

10 452 443 046

22,3

13

Ленинградская область

7 071 607 804

8 635 856 701

22,1

14

Ханты-Мансийский АО — Югра

6 213 847 809

8 466 791 633

36,3

15

Ставропольский край

5 738 113 044

7 250 775 878

26,4

16

Воронежская область

5 112 027 774

6 536 152 474

27,9

17

Кемеровская область

4 343 662 403

6 215 988 062

43,1

18

Волгоградская область

4 917 285 624

6 016 431 031

22,4

19

Саратовская область

4 611 385 278

5 759 116 348

24,9

20

Оренбургская область

4 504 005 134

5 739 552 166

27,4

21

Удмуртская Республика

5 005 147 989

5 693 237 097

13,7

22

Красноярский край

4 020 592 008

5 122 203 011

27,4

23

Новосибирская область

3 573 768 424

5 063 268 170

41,7

24

Тульская область

3 887 707 122

5 018 566 453

29,1

25

Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)

3 522 115 682

4 732 237 690

34,4

26

Омская область

2 575 046 730

4 156 416 710

61,4

27

Иркутская область

3 134 778 255

3 831 047 079

22,2

28

Тверская область

3 205 157 483

3 813 048 654

19,0

29

Архангельская область

2 713 477 716

3 750 823 460

38,2

30

Ульяновская область

2 853 356 728

3 642 128 040

27,6

31

Владимирская область

2 825 180 217

3 537 550 097

25,2

32

Белгородская область

3 272 046 091

3 534 049 512

8,0

33

Калужская область

2 648 217 443

3 331 910 561

25,8

34

Рязанская область

2 888 093 516

3 284 548 500

13,7

35

Чувашская Республика

2 752 937 524

3 256 656 337

18,3

36

Пензенская область

2 671 677 239

3 206 953 141

20,0

37

Липецкая область

2 539 845 906

3 048 734 645

20,0

38

Вологодская область

2 275 592 571

2 880 377 410

26,6

39

Кировская область

2 641 828 821

2 878 287 099

9,0

40

Ярославская область

2 476 773 694

2 869 387 292

15,9

Фото: depositphotos.com

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