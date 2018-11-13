Россияне продолжают набирать автокредиты вопреки кризису

В январе-сентябре 2018 года россиянам выдали автокредитов на 427,8 млрд рублей, что на 23,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В третьем квартале 2018 года (июль — сентябрь) рост чуть затормозился, но тем не менее банки выдали автокредитов на 14,3% больше, чем в прошлом году, на сумму 160,7 млрд рублей.
Среди 40 регионов — лидеров по объемам выдачи автокредитов самые большие суммы зафиксированы в Москве (49,1 млрд руб.; +21,6%), Санкт-Петербурге (32,7 млрд руб.; +19,9%), Московской области (31,6 млрд руб.; +21,5%), а также в Республиках Татарстан (19,1 млрд руб.; +12,1%) и Башкортостан (17,2 млрд руб.; +27,3%).
Наименьшие суммы за 9 месяцев этого года отмечены в Ярославской (2,9 млрд руб.), Кировской (2,9 млрд руб.), Вологодской (2,9 млрд руб.), Липецкой (3,0 млрд руб.) и Пензенской (3,2 млрд руб.) областях.
По динамике роста стоит отметить Омскую область, где сумма выданных банками денежных средств увеличилась сразу на 61,4%, за ней следуют Свердловская (+44,8%), Кемеровская (+43,1%), Новосибирская (+41,7%) и Архангельская (+38,2%) области. Несущественно суммы автокредитов выросли в Белгородской (+8%) и Кировской (+9%) областях, а также в Республике Татарстан (+12,1%), Рязанской области (+13,7%) и Удмуртской Республике (+13,7%). Отрицательных значений не зафиксировано ни в одном регионе.
В НБКИ сообщают, что на увеличение сумм автокредитов повлияло не то, что в банки за займами стали обращаться чаще, а то, что автомобили подорожали. Кроме того, кредитные учреждения стали охотнее работать с гражданами, имеющими хорошую кредитную историю. Для многих россиян автокредит единственная возможность приобрести автомобиль, и сейчас доля кредитных машин в общем объеме по рынку составляет более половины.
- В октябре на российском рынке продали 160 425 легковых автомобилей (+8,2%), приводит данные Комитет автопроизводителей ассоциации европейского бизнеса.
- Что выгоднее при покупке авто — кредит или лизинг? Ответ вы найдете в нашей публикации.
Суммы выданных автокредитов в регионах РФ в январе-сентябре 2018 г. в сравнении с аналогичным периодом 2017 г.
|
|
По регионам
|
январь-сентябрь 2017, руб.
|
январь-сентябрь 2018, руб.
|
Изменение, %
|
1
|
Москва
|
40 341 555 588
|
49 069 698 004
|
21,6
|
2
|
Санкт-Петербург
|
27 285 530 528
|
32 708 623 830
|
19,9
|
3
|
Московская область
|
26 024 759 553
|
31 614 426 119
|
21,5
|
4
|
Республика Татарстан
|
17 018 070 992
|
19 085 551 387
|
12,1
|
5
|
Республика Башкортостан
|
13 515 057 098
|
17 201 460 965
|
27,3
|
6
|
Краснодарский край
|
12 995 221 212
|
16 536 519 277
|
27,3
|
7
|
Свердловская область
|
10 287 539 899
|
14 895 093 205
|
44,8
|
8
|
Челябинская область
|
10 433 058 752
|
13 120 237 724
|
25,8
|
9
|
Самарская область
|
10 098 376 202
|
11 684 744 987
|
15,7
|
10
|
Ростовская область
|
9 539 029 385
|
11 088 453 921
|
16,2
|
11
|
Нижегородская область
|
9 500 046 335
|
11 005 004 217
|
15,8
|
12
|
Пермский край
|
8 548 732 547
|
10 452 443 046
|
22,3
|
13
|
Ленинградская область
|
7 071 607 804
|
8 635 856 701
|
22,1
|
14
|
Ханты-Мансийский АО — Югра
|
6 213 847 809
|
8 466 791 633
|
36,3
|
15
|
Ставропольский край
|
5 738 113 044
|
7 250 775 878
|
26,4
|
16
|
Воронежская область
|
5 112 027 774
|
6 536 152 474
|
27,9
|
17
|
Кемеровская область
|
4 343 662 403
|
6 215 988 062
|
43,1
|
18
|
Волгоградская область
|
4 917 285 624
|
6 016 431 031
|
22,4
|
19
|
Саратовская область
|
4 611 385 278
|
5 759 116 348
|
24,9
|
20
|
Оренбургская область
|
4 504 005 134
|
5 739 552 166
|
27,4
|
21
|
Удмуртская Республика
|
5 005 147 989
|
5 693 237 097
|
13,7
|
22
|
Красноярский край
|
4 020 592 008
|
5 122 203 011
|
27,4
|
23
|
Новосибирская область
|
3 573 768 424
|
5 063 268 170
|
41,7
|
24
|
Тульская область
|
3 887 707 122
|
5 018 566 453
|
29,1
|
25
|
Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)
|
3 522 115 682
|
4 732 237 690
|
34,4
|
26
|
Омская область
|
2 575 046 730
|
4 156 416 710
|
61,4
|
27
|
Иркутская область
|
3 134 778 255
|
3 831 047 079
|
22,2
|
28
|
Тверская область
|
3 205 157 483
|
3 813 048 654
|
19,0
|
29
|
Архангельская область
|
2 713 477 716
|
3 750 823 460
|
38,2
|
30
|
Ульяновская область
|
2 853 356 728
|
3 642 128 040
|
27,6
|
31
|
Владимирская область
|
2 825 180 217
|
3 537 550 097
|
25,2
|
32
|
Белгородская область
|
3 272 046 091
|
3 534 049 512
|
8,0
|
33
|
Калужская область
|
2 648 217 443
|
3 331 910 561
|
25,8
|
34
|
Рязанская область
|
2 888 093 516
|
3 284 548 500
|
13,7
|
35
|
Чувашская Республика
|
2 752 937 524
|
3 256 656 337
|
18,3
|
36
|
Пензенская область
|
2 671 677 239
|
3 206 953 141
|
20,0
|
37
|
Липецкая область
|
2 539 845 906
|
3 048 734 645
|
20,0
|
38
|
Вологодская область
|
2 275 592 571
|
2 880 377 410
|
26,6
|
39
|
Кировская область
|
2 641 828 821
|
2 878 287 099
|
9,0
|
40
|
Ярославская область
|
2 476 773 694
|
2 869 387 292
|
15,9
Фото: depositphotos.com
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