Mercedes-Benz назвал российские цены на свой доступный седан

Компания Mercedes-Benz объявила российские комплектации седана А-класса. За машину придется выложить минимум 1,81 миллиона рублей.

Седан Mercedes-Benz A-класса

Пока к заказу доступны только переднеприводные седаны со 163-сильным турбированным бензиновым двигателем объемом 1,33 л и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач 7G-DCT.

По сравнению с хэтчбеком А-класса с аналогичным мотором и коробкой седан оказался дороже на 50 000 рублей. Так, в самой доступной комплектации Comfort автомобиль стоит 1 810 000 рублей. За машину в комплектации Style придется заплатить 1 990 000 рублей. Версия Progressive оценивается уже в 2 220 000 рублей, а топовая Sport — в 2 340 000 рублей. Все комплектации оказались аналогичными тем, в которых представлен хэтчбек А-класса.

Комплектация Comfort подразумевает наличие обогрева передних сидений, климат-контроля, датчиков света и дождя, а также цифровой приборной панели и медиасистемы с навигацией. В базе автомобиль оснащается 16-дюймовыми колесами. Комплектация Style отличается стилистическими решениями. Это обшитый кожзамом салон, черный потолок и легкосплавные диски. Комплектация Progressive может похвастать многофункциональным кожаным рулевым колесом с обогревом обода, широким выбором декора салона и 17-дюймовыми легкосплавными дисками. В топовой комплектации Sport седан отличается 18-дюймовыми колесами, заниженной подвеской и спортивными креслами, а также рулевым управлением с изменяемым передаточным числом.

Появление первого седана A-класса в компании отметили выпуском лимитированной спецверсии Edition 1, которая базируется на линии исполнения AMG Line (комплектация Sport) и имеет в оформлении экстерьера детали, окрашенные в медные оттенки.

Поставки седанов Mercedes-Benz A-класса (A 200) намечены на февраль 2019 года. О сроках появления автомобилей с другими двигателями пока ничего не известно.

Премьера первого седана Mercedes-Benz A-класса состоялась на автосалоне в Пекине в начале этого года.

В качестве конкурента новому Mercedes-Benz компания BMW готовит первый седан 1-й серии.

Фото: Mercedes-Benz