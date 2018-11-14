На машины с нечитаемым VIN-кодом хотят наносить полицейскую маркировку

Речь о дополнительной зеркальной маркировке, которая позволит идентифицировать машины, VIN-коды которых были перебиты угонщиками или пострадали от коррозии.

МВД готовит проект постановления правительства, устанавливающий требования к содержанию и способу нанесения дополнительной маркировки на транспортные средства, маркировку которых съела коррозия, она была утрачена в результате ремонта либо подделана или уничтожена в результате противоправных действий третьих лиц, рассказал РИА Новости источник в полиции.

Прежде чем наносить такую маркировку, специалисты сначала проведут все необходимые исследования и технические экспертизы, чтобы идентифицировать машину и понять, какая у нее изначально была маркировка. Дополнительная маркировка будет наноситься зеркально заводской.

Полицейская маркировка позволит в дальнейшем идентифицировать транспортное средство, так как будет занесена в документы, которые выдадут после ее нанесения. Такие автомобили можно будет регистрировать и производить с ними все необходимые действия. То есть полицейская маркировка для таких автомобилей будет внесена в паспорт транспортного средства и свидетельство о его регистрации.

Сейчас производитель транспортного средства наносит VIN—коды на автомобиль с помощью лазерного выжигания или чеканки для уменьшения риска подделки. Каким образом наносить полицейскую маркировку на автомобиль и как она будет защищена, в МВД пока только разрабатывают.

Впервые о дополнительной полицейской маркировке стало известно при подготовке законопроекта «О государственной регистрации транспортных средств».

Проект требований к сотрудникам организаций, которые будут заниматься государственной регистрацией автомобилей, уже разработала ГИБДД.



Фото: ТАСС/Елена Пальм