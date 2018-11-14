Экипаж ДПС отогревал заглохший на 30-градусном морозе автобус

Полицейские пришли на помощь водителю междугороднего автобуса, который не захотел бросать его на дороге.

Междугородний автобус марки Daewoo направлялся из Красноярска в Лесосибирск, но по дороге заглох. Его на краевой трассе Красноярск — Енисейск заметил патрульный экипаж ГИБДД. Водитель объяснил лейтенантам полиции Алексею Евтушенко и Сергею Тарханову, что автобус исправен, но из-за 30-градусного мороза замерзло дизельное топливо. Пассажиров эвакуировали другим автобусом, но водитель побоялся оставить транспортное средство на дороге без присмотра и ждал подмоги. Полицейские сначала отогрели водителя в патрульном автомобиле, а потом помогли ему запустить автобус, так как место было довольно глухим, а время вечерним, и помощь могла подоспеть нескоро. Более двух часов на сильном морозе мужчины прогревали мотор с помощью подручных средств, и в конце концов автобус удалось завести. Водитель поблагодарил полицейских и продолжил движение, сообщило ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Полицейские нередко приходят на помощь попавшим в беду гражданам, только пишут об этом нечасто. Прошлой зимой МВД по Республике Татарстан опубликовало видео, на котором сотрудник полиции перенес через занесенную снегом дорогу пожилого мужчину на костылях.

Фото, видео: ГИБДД