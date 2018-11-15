Блондинка изуродовала Porsche экс-возлюбленного топором и краской

Недаром говорят, любовь зла… Этот видеосюжет подтверждает, что она может быть очень и очень злой, а еще и стервозной.

Произошло это в Киеве на улице Шота Руставели. Прохожие обратили внимание на женщину, которая сначала изуродовала элитный автомобиль краской из баллончика, написав «Сволочи», а затем и вовсе набросилась на Porsche с топором. После этого она снова взялась за баллончик, написала «Урод» и вновь начала колошматить по стеклу и капоту топором. Пробив дыру в стекле, она успокоилась, села в стоящий рядом автомобиль и покинула место инцидента.

Поскольку место тут людное, множество очевидцев снимали происходящее на камеру мобильных телефонов, но мешать даме с топором никто не осмелился. По предварительной информации, таким образом дамочка решила отомстить бывшему возлюбленному.

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Фото и видео: YouTube