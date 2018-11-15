Водитель намеренно решил давить пешеходов

Эта резонансная авария произошла в среду: водитель Хонды на большой скорости выехал на тротуар и сбил троих пешеходов, среди которых был грудной ребенок.

50-летний водитель Хонды сначала выехал на тротуар, потом протаранил крыльцо магазина и ограждение, наехал на пешеходов и врезался в фонарный столб. И еще хорошо, что на его пути оказался столб, иначе он бы выехал на перекресток, и последствия могли бы быть еще серьезнее. Сам водитель рассказал, что перепутал педали, но Следственный комитет расценил произошедшее иначе. Свидетели подтверждают, что летевший на огромной скорости водитель даже и не думал тормозить.

Следственный комитет сделал вывод, что водитель умышленно давил людей, поскольку его действия не были продиктованы дорожной обстановкой, технической неисправностью автомобиля или недостаточным опытом вождения. Известно также, что мужчина не первый год за рулем.

Стоявшая на переходе мама с 2-летним малышом, находящимся в коляске, сейчас в больнице в тяжелом состоянии. Малыш получил открытую черепно-мозговую травму, прооперирован и находится в коме. У его 29-летней матери диагностирован перелом позвоночника. Пострадал также 36-летний прохожий, на записи видеорегистратора видно, что он успел отскочить от несущегося автомобиля и его задело по касательной. У него диагностировали открытый перелом голени и закрытые переломы плеча и предплечья.

Детали и обстоятельства происшествия выясняются, следователи готовят комплекс судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинскую, автотехническую, допрошены очевидцы произошедшего. Следователь попросил суд заключить подозреваемого под стражу. Выяснение обстоятельств происшествия поручено отделу по расследованию особо важных дел.

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