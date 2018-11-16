В Чехии велосипедистам разрешили ездить подшофе

Члены верхней палаты чешского парламента одобрили поправки к закону о дорожном движении. Велосипедистам теперь разрешается умеренное потребление алкогольных напитков за рулем.

Сенатская поправка к закону о дорожном движении предусматривает, что велосипедисты смогут ездить по велосипедным дорожкам и дорогам третьего класса даже если в их крови будет 0,5 промилле алкоголя, как в Германии. Предлагаемый предел соответствует 200 мл вина или литру выпитого пива. Кроме того, предусмотрено сокращение максимального штрафа для велосипедистов за нарушение правил дорожного движения с нынешних 20 тысяч крон (около 800 евро) до 500 крон.

Цель «алкогольной» поправки заключается в том, чтобы развивать туризм и позволить людям использовать велосипеды и велосипедные дорожки для посещения виноградников и винных погребов. Полицейские не смогут придираться и к тем велосипедистам, которые ездят по сельской местности с бутылочкой пива, пишет чешское издание zdravotnickydenik.cz.

«Не стоит думать, что это закон для алкоголиков. Поправка вносится для того, чтобы люди не подвергались преследованиям со стороны полицейских», — защищает норму ее автор сенатор Йиржи Воскецкий.

Врач и сенатор Ярослав Малый отмечает, что предлагаемая доза алкоголя «полностью безопасна», так как статистика говорит о том, что несчастные случаи на дороге, связанные с велосипедистами, происходят при содержании алкоголя в крови в два раза большем.

Подобная толерантность к велосипедистам существует, в частности, в Германии и Австрии, сообщает РИА Новости. На юге Моравии многие велодорожки плавно переходят на территорию Австрии. И может получиться так, что выпивший у себя в стране немного вина австриец, переезжая границу Чехии, сразу же станет нарушителем закона.

Теперь поправки к закону предстоит обсудить членам правительства и депутатам парламента.

Ученые Университета Торонто бьют тревогу — растет число аварий, в которых участвуют велосипедисты, и это мировая тенденция.

Большинство конфликтов автомобилистов и велосипедистов происходят потому, что участники дорожного движения просто не понимают друг друга, выяснили в компании Форд.



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