Такси столкнулось с Майбахом. Водитель такси погиб

Сегодня утром в Москве произошла очередная аварии с участием автомобиля такси.

Утром в Москве на Кутузовском проспекте возле дома 55 произошла авария с участием такси Hyundai Solaris и автомобиля Maybach. При столкновении машин водитель такси скончался на месте. Пассажирка, которую он вез, оказалась зажата в салоне искореженного автомобиля. Водитель дорогого лимузина не пострадал.

«В ДТП на Кутузовском проспекте погиб водитель такси марки Hyundai Solaris и получила травмы его пассажирка 1985 года рождения. Водитель автомобиля Maybach, мужчина 1980 года рождения, не пострадал», — сообщает АГН «Москва» со ссылкой на собственный источник в полиции.

В результате сильного столкновения легкий Hyundai выкинуло на полосу встречного движения. Кто является виновником аварии, пока не сообщается. Неизвестен и владелец дорогого Maybach. В данный момент ведется следствие и опрашиваются свидетели происшествия.

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Фото, видео: АГН «Москва»