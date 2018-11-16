Такси столкнулось с Майбахом. Водитель такси погиб

Сегодня утром в Москве произошла очередная аварии с участием автомобиля такси.

Hyundai Solaris
Hyundai Solaris

Hyundai > Solaris

Утром в Москве на Кутузовском проспекте возле дома 55 произошла авария с участием такси Hyundai Solaris и автомобиля Maybach. При столкновении машин водитель такси скончался на месте. Пассажирка, которую он вез, оказалась зажата в салоне искореженного автомобиля. Водитель дорогого лимузина не пострадал.

«В ДТП на Кутузовском проспекте погиб водитель такси марки Hyundai Solaris и получила травмы его пассажирка 1985 года рождения. Водитель автомобиля Maybach, мужчина 1980 года рождения, не пострадал», — сообщает АГН «Москва» со ссылкой на собственный источник в полиции.

В результате сильного столкновения легкий Hyundai выкинуло на полосу встречного движения. Кто является виновником аварии, пока не сообщается. Неизвестен и владелец дорогого Maybach. В данный момент ведется следствие и опрашиваются свидетели происшествия.

Фото, видео: АГН «Москва»

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Отзывы о Hyundai Solaris (9)

Hyundai 2014 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

хороший! всегда знаю, что на него можно положиться! расход топлива отличный, за 3года и 9 месяцев владения разве. что задние пружины поменял...так как езжу на рыбалку часто да и с семьёй каждый год ездием в отпуск по России (грузить приходиться по полной), не знаю ну вроде больше 100 км в час не ...

Недостатки:

не выявил

Комментарий:

рекомендую

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