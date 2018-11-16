Росгвардия хочет получить 2 миллиарда из резервного фонда на автомобили

5 мифов о легендарной «Катюше» Отечественные реактивные системы залпового огня (РСЗО), массово применяемые в период ВОВ и объединившиеся в народной памяти под звучным прозвищем «Катюша», стали одним из символов Победы — наряду со штурмовиком Ил-2 и танком Т-34. Но сегодня мы пойдем дальше символики. Настало время поговорить об окружающих образ «Катюши» мифах и отделить их от реальной практики боевого использования. Ужесточение экологических норм для автомобилей: ждем новых разоблачений На форуме «За рулем» обсуждаются самые разные темы, включая будущее автомобиля. Ожесточенные схватки автопромышленников с «зелеными» вызывают беспокойство у приверженцев ДВС. Свое мнение по этому вопросу есть у эксперта ЗР Михаила Колодочкина. Автосалон в Гуанчжоу: самый быстрый Kodiaq и другие премьеры Китайский авторынок нынче — крупнейший в мире. Вот почему к нему прикованы взоры не только местных производителей, но и иностранцев, которым одного Пекинского или Шанхайского автосалона (проводятся поочередно) мало. В этом году показать свои новинки они собрались и на автомобильном смотре в Гуанчжоу. И хотя статус этой выставки не признается Международной ассоциацией автопроизводителей (OICA), ЗР пристально следит за происходящими в южной столице Китая событиями.