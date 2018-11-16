Росгвардия хочет получить 2 миллиарда из резервного фонда на автомобили

Росгвардия хочет получить деньги еще до конца этого года. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что с учетом сжатых сроков закупки техники планируется провести без конкурсов у единственных поставщиков: автозавода «Урал» и Арзамасского машиностроительного завода. Первый входит в «Группу ГАЗ», второй — в Военно-промышленную компанию, обе принадлежат Олегу Дерипаске.
Росгвардия планирует закупить 20 бронированных грузовиков Урал-ВВ, 598 бортовых грузовиков Урал и 15 внедорожников СБМ ВПК (бронированный вариант Тигра). Закупить технику планируется на условиях 100-процентной предоплаты.
Кроме того, проектом постановления предусматривается выделение 1,5 млрд рублей на предоставление субсидий производителям техники на газомоторном топливе.
В пояснительной записке говорится, что закупка техники позволит обеспечить дополнительную загрузку оказавшихся под санкциями предприятий и «решить ряд задач, связанных с безопасностью страны».
- В следующем году Росгвардия получит новую технику для разгона митингов.
- Росгвардия также планировала приобрести «супервнедорожники» на базе УАЗа Патриот, но об этом контракте так ничего и не известно.
Фото: Илья Пименов / «За рулем», ВПК
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