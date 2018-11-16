Росгвардия хочет получить 2 миллиарда из резервного фонда на автомобили

Опубликован проект постановления правительства о выделении дополнительных средств для приобретения силовым ведомством более 600 автомобилей.

Росгвардия хочет получить деньги еще до конца этого года. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что с учетом сжатых сроков закупки техники планируется провести без конкурсов у единственных поставщиков: автозавода «Урал» и Арзамасского машиностроительного завода. Первый входит в «Группу ГАЗ», второй — в Военно-промышленную компанию, обе принадлежат Олегу Дерипаске.

Росгвардия планирует закупить 20 бронированных грузовиков Урал-ВВ, 598 бортовых грузовиков Урал и 15 внедорожников СБМ ВПК (бронированный вариант Тигра). Закупить технику планируется на условиях 100-процентной предоплаты.

Урал-432009-0020-73, известный как Урал-ВВ
Урал-432009-0020-73, известный как Урал-ВВ

Кроме того, проектом постановления предусматривается выделение 1,5 млрд рублей на предоставление субсидий производителям техники на газомоторном топливе.

В пояснительной записке говорится, что закупка техники позволит обеспечить дополнительную загрузку оказавшихся под санкциями предприятий и «решить ряд задач, связанных с безопасностью страны».

Фото: Илья Пименов / «За рулем», ВПК

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