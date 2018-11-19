Страшная авария на Гран-При Макао. Болид взлетел в воздух словно ракета

В гонках Формулы-3 болид немки Софии Флерш подлетел в воздух и врезался в трибуну, где находились фотографы и маршалы гонки.

Городская трасса в Макао, где проходила престижная гонка, всегда отличалась повышенной аварийностью: узкие улочки, тесный первый поворот располагают к массовым завалам.

Но начало страшной аварии было положено еще на прямой. Пилот команды Van Amersfoort Racing немка София Флерш ошиблась при торможении, допустила контакт с другим болидом, после чего буквально взлетела в воздух, перелетела ограждение и врезалась в специальную трибуну, на которой находились фотографы.

В результате гонка была остановлена, а в местный госпиталь доставлены пять пострадавших: два гонщика, два фотографа и один маршал трассы. Все они находились в сознании. Позднее выяснилось, что София Флерш получила перелом позвоночника, но ее жизнь вне опасности. Любопытно, что, несмотря на серьезные травмы, Флерш успела успокоить своих поклонников через Twitter. Сегодня Флерш предстоит операция. Немка входит в молодежную программу поддержки пилотов Mercedes-AMG.

Второй участник аварии, пилот команды Team TOM’S Шо Цубой, госпитализирован с болью в пояснице и в настоящее время проходит обследование. Маршал трассы Чан Ча Ин получил раны лица, перелом челюсти и травму верхней части брюшной спинки. Фотограф Чен Вэн Ванг получил разрыв печени и наблюдается в больнице. Второй фотограф, Минами Хироюки, получил сотрясение мозга.

После ликвидации последствий аварии гонка была возобновлена. Победил в ней пилот молодежной программы Red Bull Дэн Тиктум. Сын Михаэля Шумахера и чемпион нынешнего сезона европейской Формулы-3 Мик финишировал пятым, его партнер по команде Prema и лучший новичок сезона россиянин Роберт Шварцман закончил гонку десятым.

Фото: Facebook

Видео: Youtube

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