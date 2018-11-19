Страшная авария на Гран-При Макао. Болид взлетел в воздух словно ракета

Hyundai Santa Fe: 5 плюсов и 2 особенности, которые нужно учесть перед покупкой В четвертом поколении кроссовер сделал огромный шаг вперед относительно предшественника. Но не во всем. Новый Kia Sportage — без турбомотора и робота (видео) На замену турбомотору пришел 184-сильный атмосферник 2.4 GDI семейства Theta II с непосредственным впрыском — он знаком по моделям Optima и Sorento Prime. ЗР выяснил, что изменилось в поведении обновленного кроссовера на дороге. Тест нового Hyundai Santa Fe с крутым автопилотом Hyundai Santa Fe четвертого поколения, кроме «широко раскрытых глаз», получил прибавку в мощности для бензинового мотора и новый 8-ступенчатый автомат в пару к дизельному. «За рулем» проверил его неидеальными дорогами Киргизии и выяснил, что флагманский кроссовер Hyundai больше не требует, чтобы водитель держал руки на руле при пользовании электронными ассистентами.