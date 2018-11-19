Страшная авария на Гран-При Макао. Болид взлетел в воздух словно ракета

Городская трасса в Макао, где проходила престижная гонка, всегда отличалась повышенной аварийностью: узкие улочки, тесный первый поворот располагают к массовым завалам.
Но начало страшной аварии было положено еще на прямой. Пилот команды Van Amersfoort Racing немка София Флерш ошиблась при торможении, допустила контакт с другим болидом, после чего буквально взлетела в воздух, перелетела ограждение и врезалась в специальную трибуну, на которой находились фотографы.
В результате гонка была остановлена, а в местный госпиталь доставлены пять пострадавших: два гонщика, два фотографа и один маршал трассы. Все они находились в сознании. Позднее выяснилось, что София Флерш получила перелом позвоночника, но ее жизнь вне опасности. Любопытно, что, несмотря на серьезные травмы, Флерш успела успокоить своих поклонников через Twitter. Сегодня Флерш предстоит операция. Немка входит в молодежную программу поддержки пилотов Mercedes-AMG.
После ликвидации последствий аварии гонка была возобновлена. Победил в ней пилот молодежной программы Red Bull Дэн Тиктум. Сын Михаэля Шумахера и чемпион нынешнего сезона европейской Формулы-3 Мик финишировал пятым, его партнер по команде Prema и лучший новичок сезона россиянин Роберт Шварцман закончил гонку десятым.
- Из-за того, что Тиктум не набрал необходимое для получения суперлицензии количество баллов, в следующем году в Формуле-1 за команду Toro Ross вместо него будет выступать Даниил Квят.
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Фото: Facebook
Видео: Youtube
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