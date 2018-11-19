Футбольного тренера поймали на вождении в нетрезвом виде

Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев объяснил, что в момент задержания сотрудниками ГИБДД был трезв.

Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев

В субботу в Красноярске сотрудниками ДПС был задержан пьяный водитель, которым оказался главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев. Обвинение в управлении автомобилем в нетрезвом виде было предъявлено ему после конфликта на парковке. Видео инцидента появилось в Сети.

Сегодня Дмитрий Аленичев озвучил свою версию событий, рассказав о произошедшем газете «Спорт-экспресс». С его слов, он не был пьян, хоть и ужинал в ресторане, где пил исключительно безалкогольное пиво. После застолья тренер поехал домой, но на парковке в его автомобиль врезался другой водитель, с которым впоследствии произошел конфликт. Со слов Аленичева, тут же подъехал экипаж ГИБДД.

«Мужчину, въехавшего в мой автомобиль, отпустили и сказали, что о ДТП, собственно, и речи не идет, что приехали по наводке. Разыграли настоящий спектакль! Я сказал, что налицо фальсификация, подписывать ничего не собираюсь, приехал сотрудник клуба, и мы разошлись», — рассказывает Дмитрий Аленичев.

В футбольном клубе не спешат делать каких-либо заявлений, ссылаясь на то, что пока не получали никакой информации из ГИБДД.

«Клуб изучает данную ситуацию, ждет подробных официальных данных от ГИБДД. Только после этого можно будет развернуто прокомментировать появившуюся информацию», — говорится в сообщении клуба.

По мнению тренера, причиной столь странного стечения обстоятельств может быть желание отстранить его от занимаемой должности.

«Сомнений нет, что вся эта информация исходит от недоброжелателей с целью испортить мою репутацию и вынудить уйти в отставку. Все, что происходит в последний месяц — неспроста», — делает предположение Аленичев.

Напомним, что в «Енисей» Дмитрий Аленичев перешел из «Спартака». В данный момент, по результатам 14 туров, ФК «Енисей» находится на последнем, 16-м месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Фото: Егор Алеев/ТАСС