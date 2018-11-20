Известно имя нового кроссовера Ford

Американская компания запатентовала название для будущей модели. Как это часто бывает, новым окажется хорошо забытое старое.

Ford готовит сразу несколько внедорожных премьер. Основное внимание, конечно же, приковано к возрождаемому Ford Bronco, но «голубой овал» сделает и еще одну новую модель, которая до сегодняшнего дня была известна под прозвищем Baby Bronco. Эта машина займет нишу между Кугой и Ford Explorer и появится на рубеже десятилетий.

Благодаря утечкам из патентных бюро стало известно имя этой модели — Puma. Заявки на регистрацию товарного знака Ford разместил в Австралии и Новой Зеландии по категории «автотранспортные средства, в частности пикапы, полноприводные и спортивные автомобили, а также их части». В Европе права на Puma у американской компании действуют до 2025 года, а вот в Северной Америке обнаружить патентные заявки на новый кроссовер не удалось.

Оригинальным Ford Puma было компактное купе, сделанное на базе Fiesta. Машина появилась на рынке в 1997 году, ее производство продлилось до 2001 года. Несмотря на стильный дизайн и неплохие ходовые качества, Пума особым спросом не пользовалась, потому и не получила прямых наследников.

Так как Ford Bronco и новый кроссовер будут продаваться и в Северной Америке, то здесь последний может получить отличное от Puma имя. Например, Maverick или Timberland, по крайней мере у Ford есть зарегистрированные права на данные названия в США.

Впервые Ford показал изображения нового кроссовера во время закрытой презентации для дилеров и инвесторов.

Новый Ford Explorer уже успел стать самым быстрым SUV. Правда, пока только в категории «Полицейские автомобили США».

Фото: Off-Road.com