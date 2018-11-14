Новый кроссовер Ford: первое официальное изображение

В Сети появилась фотография с презентации американской компании, на которой мелькнул новый кроссовер. Что это за модель, пока не известно.

Облик машины не похож ни на одну из существующих моделей компании, а значит речь идет о новой модели, ведь ранее Ford обещал вывести на рынок сразу два внедорожника.

Внешность новинки выполнена в ретростиле: у нее угловатый кузов, круглые фары с кольцами светодиодных ходовых огней и двухцветная окраска кузова.

Представители компании отказываются от комментариев, а мнения в Сети разделились. Часть считает, что это и есть новый Ford Bronco, который компания возродит в 2020 году. Напомним, что базой для машины должен послужить рамный пикап Ford Ranger. Другая часть уверена, что кроссовер построен на платформе четвертого поколения Focus, пока не имеет названия, но в зарубежной прессе уже получил прозвище Baby Bronco («Маленький Bronco»).

Изображение кроссовера было показано на конференции дилеров Ford в Лас-Вегасе, которым также показали новое поколение Ford Explorer, купе Ford Mustang Shelby GT500, обновленный Escape и новый электромобиль.

Недавно Ford объявил о начале экспорта запчастей для Focus третьего поколения из России в Европу.

Новый Ford Explorer уже успел стать самым быстрым SUV. Правда, пока только в категории «Полицейские автомобили США».

Фото: Off-Road.com