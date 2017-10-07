Новый Ford Explorer еще не представлен, но он уже стал самым быстрым

Речь идет о полицейской версии кроссовера, которую активно используют оперативные и специальные службы в США.

Новое поколение Ford Explorer должно быть представлено в следующем году. Единственное, чем американская компания поделилась с общественностью, так это тизеры, на которых изображен полицейский вариант машины — Ford Interceptor Utility.

Такой вариант оснащен мигалками, спецсигналами, светодиодными фарами и другим служебным оборудованием. Под капотом гибридная силовая установка, основным «движителем» в котором является 3,5-литровый турбодвигатель V6 EcoBoost, его технические характеристики пока неизвестны. По неподтвержденной информации, мощность двигателя составляет 140–430 л.с. Привод полный.

Полиция Мичигана провела тесты нового «Перехватчика», которые включали в себя такие дисциплины, как разгон до 60 миль/ч (97 км/ч), до 100 миль/ч (161 км/ч) и заезды по гоночной трассе.

В Ford отказались предоставить цифры, но заявили, что по итогам испытаний Ford Interceptor Utility нового поколения стал быстрейшим полицейским автомобилем в США, обойдя во всех испытаниях даже седаны с двигателями V8.

Новое поколение Ford Explorer будет построено на новой платформе CD6. Машина сохранит все особенности предшественника, но станет значительно легче за счет широкого применения алюминия и высокопрочных сталей. Помимо стандартных версий в гамме кроссовера впервые появится и заряженный ST-вариант с двигателем мощностью более 400 л.с.

Весной этого года на российском рынке появился обновленный Ford Explorer нынешнего поколения.

Ford решил сосредоточиться на внедорожниках и кроссоверах, сведя к минимуму производство легковушек. В ближайшее время нас ждут еще две модели: возрожденный Ford Bronco и пока неназванный SUV.

Фото: Ford