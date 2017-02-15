Рассекречено новое поколение седана Genesis G90

Обновленный Genesis G90 будет представлен на следующей неделе, но сегодня стало понятно, как он будет выглядеть. На шпионских фотографиях видно, что обновленный флагман модельного ряда марки получил решетку радиатора, схожую с теми, которые мы видели на концептах Essentia и GV80. По бокам ее расположены новые фары G-Matrix, разделенные на две части горизонтальной полоской дневных ходовых огней. Ниже мы видим обновленный передний бампер с двумя воздухозаборниками. Передние крылья украшают новые вентиляционные отверстия со встроенными в них поворотниками.
Сзади перемен не меньше. Место для номерного знака перенесено с крышки багажника на бампер. Это освободило место для новых задних фонарей, которые соединены друг с другом широкой светодиодной полоской. Также стоит отметить спойлер на крышке багажника и патрубки выхлопной системы, форма которых повторяет очертание решетки радиатора.
На единственной размытой фотографии интерьера не видно никаких кардинальных перемен салона, но ожидается, что G90 получит обновленную информационно-развлекательную систему с улучшенным интерфейсом и 12,3-дюймовым монитором, совместимую с Android Auto и Apple CarPlay. Кроме того, она будет иметь функцию чтения SMS-сообщений, когда тексты выводятся на экран и зачитываются вслух, после чего на сообщения можно ответить.
Обновленный G90 будет иметь адаптивную подвеску и активную систему шумоподавления, которая гасит гул обтекающего кузов ветра и шуршание шин. Автомобиль также получит богатый ассортимент систем помощи водителю. Например, систему предотвращения лобового столкновения, а также столкновений при движении задним ходом, систему удержания автомобиля в пределах полосы движения и многие другие.
Седан будет оснащаться тремя двигателями на выбор. Это атмосферный 3,8-литровый бензиновый мотор V6, битурбированный бензиновый 3,3-литровый V6 и 5-литровый атмосферник V8.
Премьера обновленного Genesis G90 состоится 27 ноября.
- В этом году Genesis G90 вошел в тройку лучших автомобилей мира, которая определялась при помощи голосования.
- Недавно обновился другой седан Genesis — G70.
Фото: Carscoops
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