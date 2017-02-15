Новый штраф для водителей: депутаты примут его сегодня

Госдума рассмотрит изменения в КоАП и УК, возвращающие штрафы за непройденный обязательный техосмотр.

Поправки были подготовлены Минэкономики в рамках реформы обязательного техосмотра, но их основная часть будет рассмотрена позднее.

Сегодня же депутаты должны одобрить в первом чтении возвращение штрафа за непройденный техосмотр. Он составит 2000 руб. При этом контроль наличия диагностической карты будет осуществляться комплексами фиксации нарушений ПДД, которые получат доступ к базе ЕАИСТО. Штраф будет выписываться раз в сутки, начиная с первой фиксации нарушения.

Кроме того, штрафы грозят и операторам, проводящим техосмотр. Помимо существующего штрафа (300 тыс. руб.) для юридических лиц появится штраф для сотрудников — 10 тыс. руб. Повторное нарушение грозит дисквалификацией, для юридического лица штраф составит уже 500 тыс. руб. В Уголовном кодексе появится новая редакция ст. 171 (Незаконное предпринимательство), которая предусматривает штраф в 300 тыс. руб. и арест до полугода за проведение ТО без аккредитации и передачу неверных сведений в базу данных о пройденных техосмотрах.

Накануне другие поправки Минэкономики были одобрены комитетом по транспорту, который рекомендовал Госдуме рассмотреть их в первом чтении. В частности, изменения обязывают операторов проводить видеофиксацию техосмотра и автоматически передавать данные в облачный сервис по их хранению, пишет «КоммерсантЪ». Оборудование операторы должны будут приобретать за свой счет, а вот хранение данных возьмет на себя МВД.

Диагностические карты окончательно примут электронную форму, то есть перестанут выдаваться в распечатанном виде. Российский союз автостраховщиков (РСА) займется аккредитацией операторов и ведением их реестра. Кроме того, согласно поправкам, должна быть разработана методика расчета предельного количества автомобилей, которые может обслуживать каждый оператор. Это должно помочь контролю и выявлению тех компаний, которые выдают диагностических карт больше, чем обслуживают автомобилей.

В РСА уже заявили о том, что в ходе реформы необходимо поднять тарифы на техосмотр, которые не пересматривались уже много лет.

В АО «Электронный паспорт» предложили еще раз изменить правила техосмотра, с тем чтобы аварийные машины проходили его чаще.

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