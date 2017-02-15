Депутат пожаловался на опоздания служебных машин

Уже несколько лет транспортным обеспечением депутатов Госдумы занимается автокомбинат управления делами президента (ранее машины с водителями арендовались у коммерческих структур). Оказывается, у депутатов, которых возят служебные машины, есть ряд претензий к их водителям.
Так, режиссер Владимир Бортко, по совместительству депутат Госдумы и первый зампред комитета парламента по культуре, заявил на пленарном заседании о систематическом опоздании водителей. Претензии он высказал накануне в ходе пленарного заседания и попросил разобраться с этим спикера Госдумы Вячеслава Володина.
«Сегодня я, например, опоздал на наше заседание, что нехорошо, что меня сильно печалит. Почему? Странная вещь: машина, которая пришла, которую я заказал еще вчера в 9 часов, сказала: „Вы поедете не один, а с моим коллегой, сидящим в зале. Я, конечно, подождал его, но у меня встреча была на 9 часов. Казалось бы, ерунда, но это система“, — цитирует РИА Новости Владимира Бортко.
Парламентарий описал еще несколько случаев, когда служебный автомобиль опаздывал. Например, несколько дней назад машина пришла с опозданием на три часа из-за пересменки водителей, также водитель сообщил Бортко в 9 часов, что только выезжает от здания Госдумы в Георгиевском переулке.
Вячеслав Володин предложил взять данный вопрос на контроль Управлению делами Госдумы.
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Фото: Алексей Филиппов / ТАСС
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