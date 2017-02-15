В очереди в ГИБДД умер мужчина, но посетителей это не смутило

Произошло это в МРЭО ГИБДД Уфы. Люди и не думали покидать очередь, работа отдела продолжилась в штатном режиме.

Стоявшему в очереди на регистрацию автомобиля 60-летнему мужчине внезапно стало плохо, он не выдержал духоты и умер. Позже стало известно, что он страдал от сердечно-сосудистых заболеваний. Приехавшие по вызову медики констатировали смерть. Тело накрыли, и отделение продолжило работу. Люди остались ждать своей очереди, чтобы получить или поменять права или зарегистрировать автомобиль. Посетители вынуждены были перешагивать умершего, тут же бегали маленькие дети, и никто, в сущности, уже не обращал внимания на человеческую трагедию.

В ГИБДД позже пояснили, что не закрыли прием, так как люди приехали из разных районов республики по записи и на каждого было отведено определенное время. Сотрудникам ничего не оставалось, как действовать по инструкции — когда мужчине стало плохо, его оградили от остальных, оказали первую помощь и вызвали скорую.

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