Mercedes-AMG GLC побил рекорды Alfa Romeo и Porsche

Предыдущему рекордсмену Северной петли Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio пришлось подвинуться — появился новый Властелин Кольца.

Как-то в компании Mercedes—Benz заявили, что не заинтересованы в установлении рекордов на Нюрбургринге? Тогда, в мае этого года, глава подразделения AMG Тобиас Моерс сказал, что исключением может стать гиперкар GT 63 S. Он и стал, получив звание самого быстрого четырехместного автомобиля Зеленого ада (так еще называют Северную петлю Нюрбургринга) месяц назад, но не единственным. На этой неделе был установлен новый рекорд.

Время прохождения Северной петли кроссовером Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio составляет 7 минут и 51,7 секунды. Этот рекорд был установлен в 2017 году, и это уже в прошлом. Mercedes-AMG GLC 63 S прошел 20,8-километровую трассу за 7 минут и 49,369 секунды. Управлял автомобилем не какой-нибудь именитый гонщик, а инженер Mercedes-AMG Маркус Хофбауэр.

Mercedes-AMG GLC 63 S

Мощность двигателя GLC 63 S составляет 503 л.с., тогда как мотор Stelvio Quadrifoglio выдает 505 л.с. Модель Mercedes-AMG оснащена 4-литровым битурбированным двигателем V8, а итальянец — битурбированным 2,9-литровым V6. Самое главное отличие двух агрегатов кроется в их крутящем моменте. У Merсedes-Benz он достигает 700 Нм, а у Alfa Romeo — 600 Нм.

Не исключено, что другие автопроизводители тоже будут стараться завоевать звание самого быстрого внедорожника Нюрбургринга. Для установления рекорда Lamborghini, например, выведет на трассу Urus, а Porsche — новый Cayenne Turbo S E-Hybrid. Даже Skoda может подключиться к игре, спустив с поводка турбодизельный Kodiaq RS и получив тем самым звание самого быстрого семиместного кроссовера.

Нюрбургринг открыт для всех желающих. Прокатиться по нему можно на любом серийном автомобиле, взяв с собой в поездку кого угодно, чем люди и пользуются.

Тесты новых автомобилей на Нюрбургринге, а также покатушки, о которых написано строчкой выше, порой заканчиваются авариями, подборку которых мы предлагаем вам посмотреть.

Фото, видео: Mercedes-AMG, YouTube