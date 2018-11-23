Замначальника батальона ДПС установил подчиненным план по взяткам

Произошло это в Воронежской области и стало не первым случаем. В 2017 году за взятки задержали и его предшественника.

Сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД по региону задержали заместителя командира отдельного батальона ДПС УМВД России по Воронежу по подозрению в получении взяток от подчиненных, сообщили в МВД РИА «Воронеж». Проводится служебная проверка.

Сначала сообщение об этом появилось на страничке в Фейсбуке активистов воронежского общественного движения «Дорожный контроль». По их данным, замкомандира ОБ Михаил Шацких брал у инспекторов от 500 рублей до 2 тыс. рублей за смену за «благоприятные» условия работы. Если те платить отказывались, переводил их в так называемый «штрафбат» с невыносимыми условиями работы, вынуждая писать рапорт об увольнении, а потом набирал на их места более сговорчивых сотрудников за денежное вознаграждение.

Известно, что Михаил Шацких в свое время был дружен с комбатом ОДПС, которого в 2017 году поймали на взятках сотрудники ФСБ. Тот, кроме того, что брал взятки, организовал еще и бригаду «летучих голландцев». Существовали избранные сотрудники ДПС, которых не ставили на дежурства, не определяли для них место несения службы, они сами выбирали «хлебные» места, где будут останавливать водителей. Это стоило дороже — за «вольную» работу полицейские еженедельно отстегивали комбату по 10 тыс. рублей.

Бывает, берут и «борзыми щенками»: в Самаре начальника местной ГИБДД задержали за взятку в 36 тонн щебня.

Честные полицейские также встречаются, и нередко. Недавно пьяный водитель полчаса уламывал инспектора не составлять протокол и сулил за это 35 тысяч рублей. Теперь нарушителю придется отвечать еще и по уголовному делу о даче взятки.

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