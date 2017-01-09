Слепая вера в навигатор загнала женщину на железную дорогу

Послушно следуя указаниям своего навигатора, автолюбительница, не сомневаясь ни секунды, свернула на железнодорожные пути.

Не следует удивляться тому, что указания навигаторов не всегда являются точными, но один водитель из Пенсильвании (США) верит им больше, чем собственным глазам.

Полицейский департамент Дукэнеса опубликовал на своей страничке в Facebook историю женщины, которая, не думая, свернула на железнодорожные пути, доверившись подсказке своего GPS-навигатора. Ее пассажирка была не против, и ее тоже не смутила езда по железной дороге.

Но что-то пошло не так. Об этом женщины догадались, когда их Kia Optima перестал ехать. Погазовав немного и удостоверившись, что пейзаж за окном не меняется, они вышли из машины и обнаружили странную вещь: колеса их автомобиля не доставали до земли, а сама машина плотно сидела на какой-то стальной балке.

Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы очевидцы не вызвали полицию. Скорее всего, машину бы разнесло в клочья первым же поездом, как это обычно бывает.

Приехавшие стражи порядка эвакуировали автомобиль с железнодорожных путей, после чего стали выяснять, почему женщина решила прокатиться по рельсам. Ответ, что она просто следовала указаниям GPS-навигатора, их не удовлетворил и даже привел в смятение, поэтому офицеры были вынуждены проверить женщину на наркотики и алкоголь. Вердикт оказался неутешительным, но не для водительницы, а для окружающих. «Женщина была на 100% трезва и не имела никаких болезней, влияющих на принятие ею решений» занесли в рапорт сотрудники полиции и выписали здоровому человеку штраф за небрежное вождение. Затем женщину отпустили и при этом, наверное, долго задумчиво смотрели ей вслед.

Фото: Полицейский департамент Дукэнеса