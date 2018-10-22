Накачанные губы не позволили девушке дунуть в алкотестер

Пьяная девушка, как ни пыталась, не смогла пройти проверку из-за перенесенных косметических операций.

Скарлетт Харрисон

Губы остановленной за вождение в пьяном виде 20-летней англичанки Скарлетт Харрисон оказались слишком большими для алкотестера. Попыток подуть в трубочку было четыре, и все оказались безрезультатными.

Со слов прокурора Манчестера Нила Уайта, полицейские, остановившие девушку, почувствовали перегар и попросили ее подуть в трубочку для определения степени опьянения, пишет британская Metro. К сожалению, ничего путного из этой затеи не вышло: коллагеновые имплантаты Скарлетт мешали ей открыть рот как следует и плотно обхватить трубку алкотестера — весь воздух выходил мимо. В результате полицейские обвинили перепуганную красотку в отказе от прохождения освидетельствования, что грозило ей большими проблемами.

«Помимо коллагеновы х имплантат ов в губах, которые помешали ей дунуть в алкотестер, у Скарлетт на одной губе есть шрам, оставшийся после нападения. Он также создавал трудности при прохождении теста на алкоголь», — говорит адвокат задержанной Мэтью Уоллес .

Этот шрам девушка получила, судя по всему, на Ибице, где провела лето. Следует отметить, что отец Скарлетт продал ее автомобиль, как только узнал о том, что дочь села пьяной за руль.

Суд не стал обвинять девушку в отказе от освидетельствования на опьянение, но за езду в пьяном виде, в чем Скарлетт созналась, приговорил ее к штрафу в размере 310 фунтов стерлингов. Кроме того, мисс Харрисон была лишена водительских прав на 16 месяцев.

Недавно британские ученые выяснили, что испытывающий жажду водитель не менее опасен, чем пьяный. Какие у этого открытия могут быть последствия?

Российские политики нашли решение, как сдержать рост цен на топливо: начать продавать алкоголь на автозаправках.

Фото: Twitter