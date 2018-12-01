Гран-При «За рулем» 2019: выбери лучшие автомобили и выиграй свой!

Лучших из лучших предстоит выбрать самому требовательному и придирчивому жюри: читателям «За рулем». Как и в прошлом году, проголосовать за лучшие новинки можно только на нашем сайте, в отдельном разделе Гран-при. Голосование стартует сегодня и продлится до февраля следующего года. Претенденты традиционно оцениваются по трем критериям: «Техника», «Дизайн» и «Практичность».
Все читатели, заполнившие анкеты Гран-при «За рулем», станут участниками розыгрыша призов. Главные из них: автомобили. Следите за публикациями!
В 2018 году российский рынок не просто ожил, а показывает довольно высокие результаты, причем если в третьем квартале в Европе и Китае автомобили стали покупать хуже, то россияне даже и не думают останавливаться.
С ростом продаж выросло и количество новинок, появившихся на российском рынке, а некоторые даже вернули к нам те модели, что прекратили продавать из-за низкого спроса. Появились и новые марки: например, российский Аурус с его представительским седаном Senat.
Генеральный партнер Гран-при «За рулем» 2019 — компания Cordiant.
- Кто стал обладателями Гран-при «За рулем» в этом году, можно узнать здесь.
- А здесь можно познакомиться со счастливчиками, которые выиграли универсалы Лады Vesta SW в этом году.
Фото: «За рулем»
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