Jeep Gladiator: американцы вернулись в сегмент пикапов

Jeep Gladiator возродился спустя много лет. Скоро этот бойцовский пикап должен поступить в продажу.

Премьера нового пикапа Jeep Gladiator состоялась на автосалоне в Лос-Анджелесе. Чем примечателен автомобиль? Тем, что это первый пикап компании с 1988 года. Именно поэтому к нему приковано столько внимания. Автомобиль построен на платформе Jeep Wrangler и обладает выдающимися характеристиками, которые делают его уникальным. Ни один пикап в мире не имеет такого сочетания качеств, как новинка от Jeep. Это не только проходимость, крепость и практичность — эти качества нам еще предстоит подтвердить на тестах. Речь идет об универсальности. Например, салон со съемными дверями и крышей, складывающееся лобовое стекло… Все подробности о Jeep Gladiator мы собрали в нашей фотогалерее, к которой также приложили два видеоролика.

Пикап настолько прочен, что ему не грозит развалиться посреди грязи, как этому старенькому Cherokee.

Сегодня Cherokee совсем другой. О достоинствах автомобиля 2019 модельного года можно прочитать здесь.

Фото, видео: Jeep