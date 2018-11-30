Прицеп в заносе устроил несколько ДТП с жертвами

Страшная авария произошла на трассе Челябинск — Екатеринбург. Занос прицепа привел к гибели пяти человек.

В ДТП, случившемся между Челябинском и Екатеринбургом, погибли пять человек. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, авария произошла на 108-м км автодороги.

«Водитель, мужчина 1995 года рождения, управляя грузовым автомобилем Вольво с прицепом, допустил выезд прицепа на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Тата (манипулятор) под управлением неустановленного водителя, после чего прицеп совершил столкновение с автомобилем Ленд Ровер под управлением мужчины 1960 года рождения и автомобилем ГАЗ-278869 (ГАЗель) под управлением мужчины 1992 года рождения», — говорится в сообщении МВД.

Вместо кабины ГАЗели — груда металла, но водитель выжил

Пять человек скончались на месте. Это водитель внедорожника Land Rover, трое его пассажиров 1997, 1987 и 1962 годов рождения, а также водитель Тata, личность которого до сих пор не установлена. Водитель ГАЗели, несмотря на то что от кабины его автомобиля ничего не осталось, выжил и направлен на амбулаторное лечение.

Личность водителя этого манипулятора до сих пор не установлена

В данный момент ОМВД России по Каслинскому району по факту аварии возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Расследованием займется следственный отдел по ДТП Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области, где уже создана следственно-оперативная группа.

В МВД также отметили, что трасса на время работ на месте аварии не перекрывалась, затруднений движения нет.

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Фото: ГУ МВД по Челябинской области