Компании, производящие автокомпоненты и запчасти для вторичного рынка, продолжают радовать публику эротическими календарями на 2019 год.

На этот раз свой вариант представила Bilstein Group, которая известна своими амортизаторами и пружинами как для гражданской техники, так и для спортивной. Компании принадлежит и производитель фильтров Febi, так что на лого присутствуют оба бренда.

В этом году Febi Bilstein выпускает уже 18-й по счету календарь. И традиционно в нем нет ничего, что связывало бы его с продукцией компании: только красивые девушки на фоне прекрасных пейзажей.

Календарь на 2019 год снимался летом на испанской Майорке фотографом Кристианом Дойшером. Он снял трех моделей (Луку, Тани и Дороти) в разных локациях. Дойшер говорит, что в ходе создания календаря было сделано более шести тысяч снимков. В отличие от многих других подобных календарей, у издания Febi Bilstein довольно большой тираж: 65 тыс. копий, которые будут разосланы как частным клиентам, так и мастерским. Бонус для читателей — видео создания календаря.

Компания Carsystem также опубликовала свой календарь. Он отличается еще большей откровенностью.

Недавно был опубликован календарь Miss Tuning на 2019 год.

Фото: Bilstein Group

Видео: YouTube