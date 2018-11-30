Сына Игоря Талькова поймали пьяным за рулем

Теперь он не только заплатит большой штраф, но и лишится водительских прав.

В Москве в ходе выборочной проверки документов инспекторами ГИБДД был остановлен автомобиль, которым управлял сын известного покойного певца Игоря Талькова. Игорь Игоревич, со слов полицейских, был пьян и отказался от прохождения медосвидетельствования.

«Полицейские на Востряковском проезде 28 ноября остановили иномарку, за рулем которой в нетрезвом состоянии находился сын известного певца Игоря Талькова Игорь. На мужчину составлен административный протокол по статье 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения)», — приводит слова представителя ГИБДД агентство ТАСС.

Согласно статье, пьяному сыну певца грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. Более того, выяснилось, что Игоря Талькова не первый раз задерживают в пьяном виде за рулем автомобиля. Он уже был лишен водительских прав по этой же статье КоАП в 2016 году. Это значит, что теперь певцу грозит уголовное наказание по статье 264.1 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Сыну Игоря Талькова 37 лет. Как и отец, он выбрал карьеру певца, которую начал в 2001 году с концерта в Государственном Кремлевском дворце, посвященного памяти убитого отца.

Другой известный человек, обвиняемый в управлении автомобилем в пьяном виде, — главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев заявил, что перед поездкой пил безалкогольное пиво.

В Самаре выявлением пьяных водителей занимаются не только сотрудники ДПС, но и активисты, которые недавно передали в руки властей известного футболиста.

Фото: Vk.com/talkoff