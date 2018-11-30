Не спешите снимать наклейку «Ш»: за ее отсутствие еще могут оштрафовать

В ГИБДД пояснили, когда вступает в силу подписанное Дмитрием Медведевым поставление об отмене наклейки, информирующей о том, что на машине стоят шипованные шины.

Соответствующее постановление было подписано еще 24 ноября, а вчера было опубликовано на сайте Правительства России. Но поправки в ПДД вступают в силу не немедленно, а спустя неделю после публикации. То есть до 8 декабря этого года у сотрудников ГИБДД будут все законные права выписать штраф за отсутствие наклейки «Ш».

Обязанность клеить на заднюю часть машины знак «Ш» появилась в Правилах дорожного движения давно, но наказание за ее отсутствие (а также других наклеек, например «Начинающий водитель») появилось лишь в прошлом году. Это штраф в размере 500 руб.

Инспекторы ГИБДД быстро сориентировались и первое время устраивали чуть ли не облавы на водителей, проверяя наличие шипов на шинах и наклейки. Летом глава ГИБДД Михаил Черников удивился такой практике, в МВД быстро подготовили проект поправок, но затем он исчез в недрах Правительства России.

Лишь с наступлением зимы и, соответственно, необходимости снова клеить ненавистную всеми наклейку, о законопроекте вновь вспомнили. В МВД заявили, что наклейка «Ш» давно потеряла актуальность, так как если раньше шипованные шины могли значительно изменить динамику разгона и торможения, то сегодня их фактор отошел на второй план. А наличие такой наклейки на автомобиле не позволяет другим участникам дорожного движения однозначно судить о вероятностном характере движения автомобиля с шипованными шинами.

В ГИБДД также говорят, что водители могут и впредь клеить наклейку, если считают необходимым.

Автовладельцы, вынужденные клеить такие значки на свои автомобили, зачастую подходили к процессу с огоньком и выдумкой.

В прошлом году мы проводили опрос, в ходе которого выяснилось, что 57% наших читателей установили необходимый знак на свой автомобиль.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС