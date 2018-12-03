ОНФ против установки видеокамер в салонах такси

Идея, выдвинутая депутатом Госдумы, кажется «фронтовикам» вредной и нарушающей права граждан.

В ноябре депутат от ЛДПР Василий Власов обратился к главе Госавтоинспекции Михаилу Черникову с предложением обязать агрегаторов такси устанавливать в машинах видеорегистраторы с двойной камерой — это позволит снимать происходящее как на дороге, так и в салоне. Сейчас услуга такси очень популярна, особенно в мегаполисах, но при возникновении конфликтных ситуаций не всегда удается найти виновных, с помощью видеорегистратора это стало бы намного проще.

Однако модератор площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги», депутат Госдумы Александр Васильев считает, что установка камер в салонах такси приведет к нарушению прав и свобод граждан. Ведь камера будет постоянно записывать то, чем занимаются пассажиры и таксист. Кто и как потом станет использовать отснятые кадры, в чьи руки они могут попасть? Принудительная видеосъемка может привести к нарушению прав и свобод граждан, да и негативно скажется на популярности такси — люди начнут избегать использования данного вида транспорта. В качестве альтернативы Васильев предлагает создать «тревожную кнопку» в приложениях по вызову такси. Впрочем, если случаи нападений и домогательств в такси участятся, то тогда можно будет подумать и о видеокамерах, но не раньше, чем это примет массовый характер.

В Москве проходят рейды по проверке документов у водителей такси, в частности на наличие техосмотра и отметки прохождения медицинского осмотра в путевом листе.

Сервис Яндекс.Такси объявил о том, что в связи с участившимися случаями аварий с такси сервис будет отслеживать скорость автомобилей, выполняющих заказы, и обещает блокировать злостных нарушителей.

Фото: «За рулем»