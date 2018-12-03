Напомним, автомобильное движение по мосту через пролив открыли 16 мая 2018 года, с 1 октября разрешен проезд и для грузовых автомобилей.

Более 3,3 млн автомобилей, автобусов и мотоциклов проехали по мосту через Керченский пролив в обе стороны — в Крым и на Кубань — с момента открытия движения в середине мая, сообщило ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора, осуществляющее оперативное управление транспортным переходом.

В ноябре 2018 года по Крымскому мосту проехало 243 385 транспортных средств в обе стороны, 58 тысяч из них — грузовые автомобили. В ноябре в сутки по мосту проезжало 8,1 тыс. транспортных средств, из них более 1,9 тыс. — грузовики.

Движение грузовых автомобилей по мосту разрешили в октябре, ранее действовал запрет.

Автодорога в Крым включает 40 км по Таманскому полуострову, 19 км — по мосту через Керченский пролив и 8,6 км — от моста до трассы «Таврида».

Железнодорожную часть моста планируют сдать в декабре 2019 года.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС