Renault Koleos получил бюджетную версию

Renault Россия начала принимать заказы на новую комплектацию Renault Koleos Comfort по привлекательной цене — от 1 699 000 рублей. Первые автомобили будут доступны с января 2019 года.

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Новая версия Comfort с бензиновым двигателем 2,0 л (144 л.с.) комплектуется вариатором и полным приводом. А в оснащение автомобиля входит климат-контроль, круиз-контроль, мультимедийная навигационная система с горизонтальным сенсорным 7-дюймовым экраном и 8 динамиками. В палитру цветов кузова добавили «фиолетовый металлик». За доплату предложат пакет «Комфорт 1», состоящий из рейлингов и задних датчиков парковки.

Таким образом теперь у кроссовера три комплектации на российском рынке — Comfort, Exclusive и Premium. Любопытно, что когда новый Колеос только появился в России (в июле 2017 года), его начальной комплектацией была Exclusive, и просили за машины в этой версии ровно те же 1 699 000 рублей. Но с тех пор цены сильно подросли, и теперь Renault Koleos Exclusive обойдется уже в 1 829 000 рублей.

Продажи Renault Koleos в комплектации Comfort стартуют в начале 2019 года.

Цены и комплектации Renault Koleos:

В сентябре прошлого года Renault Koleos в России начали продавать и с турбодизелем.



В декабре этого года стартуют продажи моделей Logan и Sandero серии Stepway City с вариатором.

Фото: Renault