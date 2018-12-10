В МВД назвали самые распространенные нарушения ПДД

В ведомстве уточнили, какие административные нарушения в области дорожного движения были наиболее частыми в 2017 и 2018 годах.

Самыми частыми за последние два года стали такие нарушения, как превышение установленной скорости движения, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и разметкой, проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, сообщает RT.

Также распространенными видами нарушений являются неправильное расположение транспортного средства на проезжей части дороги, нарушение правил встречного разъезда или обгона, отсутствие полиса ОСАГО.

Кроме того, в 2018 году увеличилось количество штрафов за нарушение правил дорожного движения: за 10 месяцев 2018 года отправлено более 112,3 млн «писем счастья», за аналогичный период прошлого года штрафов было 94,9 млн (почти на 20% меньше). Хотя вполне может быть, что нарушают не больше, просто на дорогах сильно прибавилось видеокамер и, кроме того, их научили распознавать большее количество нарушений.

С 14 декабря начнут действовать изменения в ПДД, связаны они, в основном, с велосипедистами. Впервые в правилах появляется понятие «Велосипедная зона».

Журналистам «За рулем» удалось добиться, чтобы движение на перекрестке Сретенки и Садового кольца организовали более рациональным образом.

Нам обещают, что скоро на улицах Москвы могут появиться автономные транспортные средства, узнать которые можно будет по наклейке «А» на заднем стекле.

Как следует себя вести другим участникам дорожного движения, находясь рядом с беспилотниками, описали в регламенте. Его подготовили специалисты НТИ «Автонет».



Фото: «За рулем»